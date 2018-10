Umřít doma? U nemocných častá volba

Jižní Morava – Rakovina. Krutou diagnózu si v únoru vyslechla dvaaosmdesátiletá maminka Dagmar Tomáškové z Blanska. Strávila střídavě několik týdnů v nemocnici a doma. Poté se rozhodla dožít poslední dny doma se svojí dcerou. „Díky mobilnímu hospici jsem s maminkou mohla strávit poslední týdny jejího života doma. Jsem za to velmi vděčná. Speciální tým pracovníků mi pomohl vše zvládnout. Poradili mi, jak o maminku pečovat, pomáhali s hygienou a podáváním léků,“ uvedla žena.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Mobilní hospic sv. Martina funguje na Blanensku pod tamní charitou už osm let. Za tu dobu pomohli jeho pracovníci asi čtyřem stům rodinám a zájem o tyto služby roste. V tamním týmu, který je k dispozici umírajícímu člověku čtyřiadvacet hodin denně, je sociální pracovnice, psycholog, pastorační asistent, zdravotní sestra a lékař. „Mobilní hospic není jen služba, která se soustředí na zdravotní problémy. Častokrát jsou potřební i ostatní odborníci týmu, kteří pomáhají rodinám zvládat těžké chvíle i po úmrtí milující osoby,“ řekla vedoucí hospicu Hana Kudová.



Financování je podle ní obtížné. Blanenská charita se potýká s nedostatkem personálu. Předpokládané náklady na tamní mobilní hospic jsou letos přes milion osm set tisíc. V průměru stojí péče o jednoho člověka asi osmnáct tisíc korun.

Zájem o domácí hospicovou péči roste i v sousedních okresech. „Před čtyřmi lety takto v domácím prostředí zemřelo v kraji dvě stě dvacet šest lidí. Loni to už bylo bezmála pět set,“ uvedla krajská mluvčí Monika Brindzáková.



Letos Jihomoravský kraj mezi provozovatele domácí hospicové péče, což jsou vesměs charity, rozdělil deset milionů. Část domácí hospicové péče hradí pojišťovny. Rodiny platí například za kompenzační pomůcky, jako jsou polohovatelná lůžka nebo chodítka. A také za léky. „Často jsou s tím ale spojené i další služby a to například pečovatelská nebo osobní asistence. Na jejich zaplacení už se rodina podílí,“ uvedl ředitel vyškovské charity Roman Celý. Ročně se Vyškovští takto postarají o desítky lidí.



Na Znojemsku zůstává jediným poskytovatelem domácí hospicové péče Oblastní charita Znojmo. Část této služby nabízelo téměř dva roky také sdružení Konipaska. Roční rozpočet charity na službu je do dvou milionů. Na Břeclavsku pod tamní charitou funguje domácí hospic tři roky. „Nyní se aktuálně staráme o čtyři seniory. Za tři roky to bylo asi devadesát lidí,“ uvedla vrchní sestra Ilona Pavková.

Domácí hospicová péčeDomácí hospicová péče zajišťuje pomoc lidem v posledním stadiu nemoci, kteří chtějí své poslední chvíle trávit doma se svými blízkými. V kraji ji většinou zaštiťují charity. V okruhu svých blízkých takto loni zemřelo téměř 500 lidí.

Část domácí hospicové péče hradí pojišťovny. Rodiny platí například za kompenzační pomůcky, jako jsou polohovatelná lůžka nebo chodítka. A také za léky. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Lucie Krausové má nyní pojišťovna uzavřené smlouvy s 22 mobilními hospici.