V terénu jsou výstražné cedule. „V těchto místech se jedná o vyšší desítky mohutných starých stromů. Kvůli klimatickým změnám odumírají ve zrychleném tempu a samovolně padají. Situaci se snažíme řešit. Nebude to ale rozhodně ze dne na den. Dokdy budou úseky zavřené, nedokážu v tuto chvíli odhadnout. Předběžně to vypadá na několik měsíců,“ řekl ve středu Deníku Rovnost šéf podniku Tomáš Vrška.

Uvedl, že část poškozených stromů se nachází v nepřístupném terénu v prudkých srázech, kam se lesníci s těžkou technikou nedostanou. V rezervacích navíc musí kmeny po pokácení nechat na místě. „Kácení bude velmi složité a nákladné. Nejde tam jen tak napochodovat s pilou a strom pokácet. Je to na území rezervace. Dřevo zpracovat nemůžeme, musí zůstat na místě. Je to pro nás jen výdaj a ne zrovna malý. Bude se muset kácet podle arboristických postupů od koruny směrem dolů. Tuto službu si musíme objednat,“ tvrdí Vrška.

Domluva už je podle něj uzavřená s ochránci přírody. „Musíme to řešit, protože riziko neštěstí je na našich pozemcích. Šlo by to za námi, ne za Klubem českých turistů nebo za Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras,“ dodal Vrška.

Dočasně je tak nyní uzavřená červená turistická trasa v přírodní rezervaci u jeskyně Výpustek. Obejít se toto místo podle lesníků dá po silnici neboj jiné lesní cestě. Turisté neprojdou také po modré trase v Národní přírodní rezervaci Býčí skála kolem Křtinského potoku v úseku Josefovské údolí rozcestí a Býčí Skála jeskyně. Bezpečná obchůzná trasa vede k Býčí skále po žluté přes Máchův památník.

Dočasně uzavřené úseky turistický tras, Moravský kras, Blanensko

červená – v přírodní rezervaci u jeskyně Výpustek nedaleko Křtin (mapka 1), bezpečná obchůzná trasa vede po silnici a lesní cestě

modrá – v Národní přírodní rezervaci Býčí skála, úsek Josefovské údolí rozcestník – Býčí skála jeskyně (mapka 2), bezpečná obchůzná trasa vede k Býčí skále po žluté trase přes Máchův památník

modrá - v Národní přírodní rezervaci Býčí skála, úsek U sedmi dubů – Jelenec pomník (mapka 3), bezpečná obchůzná trasa vede po zelené a žluté trase přes rozcestí pod Alexandrovou rozhlednou

Zdroj: ŠLP Masarykův les Křtiny

Ve stejné rezervaci je pak zavřený ještě úsek na modré značce v části U sedmi dubů po Jelenec pomník. Toto místo lidé obejdou po zelené a žluté trase přes rozcestí pod Alexandrovou rozhlednou. Ze stejného důvodu je uzavřená i část cesty z Olomučan na Nový hrad, která leží mimo rezervaci. Nové značení u náhradní cesty pak turisty vyvede mimo nebezpečný úsek.

„V rezervacích jde o nejhojněji navštěvované trasy. Mimo značené cesty není pohyb lidí povolený. Samozřejmě jsme pro, aby byly co nejdříve znova průchozí. Obcházet je v Josefovském a Křtinském údolí po rušné silnici není ideální,“ uvedl za Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

S kácením rizikových stromů a případně zdravotními prořezy nemají podle něj ochránci přírody v této části krasu problém. „Sucho v předchozích letech listnatým porostům v rezervacích velmi uškodilo. Jejich odstranění bude nákladné. Je to celorepublikový problém. V tomto směru by mělo dojít k systémovému řešení shora. Aby bylo možné na údržbu turistických tras a odstraňování kalamit v podobně zasažených lokalitách čerpat nějaké peníze ,“ dodal Tůma.

Podle místních jsou v této lokalitě Moravského krasu pády mohutných starých stromů na denním pořádku. Často bez varování. Přes den i v noci. „Uzavření nejnebezpečnějších míst rozumím, ale spousta lidí se na to vykašle a bude tam chodit dál. Mohutné usychající kmeny mi v Josefovském údolí trčí ve srázu přímo za chalupou. Mám z nich velké obavy. Něco spadlo kousek od ní, něco už se pokácelo a další kácení je rozjednané. Je to rezervace a vypadá to tam jak v pralese,“ řekl Deníku Rovnost jeden z místních. Přál si zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.