Vizuální umělci Hynek Skoták z Vilémovic na Blanensku a Tereza Holá z Brna svými společnými land artovými díly zanechali nedávno na mezinárodních přehlídkách ve Francii výraznou stopu. „S nadsázkou říkám, že jsme do Francie přivezli odpad z Brna a Moravského krasu, a ještě nám za to zaplatili. Naše projekty samozřejmě měly dvě roviny. Vedle uměleckého pojetí jsme se zároveň snažili upozornit na problematiku plastového odpadu, který nás všude obklopuje stále ve větší míře,“ řekl Deníku Skoták.

Tandem z jihu Moravy uspěl ve dvou mezinárodních soutěžích v konkurenci desítek dalších projektů. Zúčastnil se přehlídky uměleckých děl na hladinách rybníků v Bretani a umělecké stezky v Provensálských Alpách u vesnice Crévoux. Tvořili tam jako jediní z Česka. „V obou případech se jednalo o instalace, které se z části vytvářely přímo na místě pro konkrétní prostor. A na obě jsme použili naši technologii zpracování plastového odpadu, konkrétně PET lahví,“ upřesnila Tereza Holá.

Do Bretaně přivezla dvojice dílo s názvem Apokalyptická krása. Připomínalo olejovou skvrnu slouženou z více než pětapadesáti tisíc kousků použitých PET lahví. „Na jaře si ji mohli kolemjdoucí prohlédnout na fasádě Domu umění v Brně. Ve Francii jsme ji zvětšili a s konstrukcí z plováků a pletiva položili na hladinu rybníka Lac au duc v Ploërmelu v Bretani. Měla by tam vydržet do konce října,“ dodal Skoták.

Poté se umělci přesunuli do Provensálských Alp, kde pracovali dva týdny. Turisté tam u vesnice Crévoux pod horskými štíty obdivovali jejich instalaci pojmenovanou Lišejníky. Na místě by měla vydržet až tři roky. „Byl to pro nás obrovský zážitek tvořit v tak nádherné krajině. Na mě osobně udělala velký dojem otevřenost a vstřícnost lidí. Samozřejmě na první pohled plast do přírody nepatří, ale když po debatě s námi pochopili v jaké kontextu tvoříme, byla to výborná zpětná vazba,“ vysvětluje brněnská výtvarnice.

Ve Francii se barevné PETky nedají recyklovat

Její kolega Hynek Skoták při vlastní tvorbě využívá odpadový materiál často. V minulosti například pracoval s kovovým šrotem. „Nyní při práci s plastem jsem si rozšířil obzory ohledně jeho recyklování. Ve Francii běžně na barevné PET lahve nenarazíte. Nedají se recyklovat. Jsou v tomto dál než my. U nás sice máme výborné výsledky, co se týká třídění odpadu, ale jeho opětovné využití je zatím velmi mizivé. Cesta je redukovat výrobu a spotřebu. Zatím se u nás bohužel zaměňuje třídění za recyklování,“ dodal.