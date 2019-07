Něco ke čtení si však mohou návštěvníci městského akvaparku vypůjčit v čítárně, kterou tam knihovna zřizuje.

Po otevření v pondělí 12. srpna bude knihovna fungovat v letním provozu až do konce prázdnin, a to v pondělí od osmi hodin ráno do šesti večer, ve středu a čtvrtek od desíti dopoledne do tří hodin odpoledne, v pátek pak od desíti dopoledne do šesti odpoledne.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ