Úklid krasu odhalil i plínky. Nejvíc bavil děti, za odměnu si opekly špekáčky

Blanensko – Uklízet se musí všude. Chráněná krajinná oblast Moravský kras není výjimka. Prokoukla již pošestadvacáté. Téměř pět set dobrovolníků v sobotu ráno bere pytle na odpad a nasazuje rukavice. Pětadvacet úklidových čet míří čistit kras.

Velká část se jich schází u sídla ochranářů v Blansku. Některé rozvezou autobusy na začátek jejich trasy, jiní vyráží pěšky. Sraz mají u Skalního mlýna nedaleko Punkevních jeskyní.

Trasu z Lažánek přes Vilémovice zvolila jedna ze dvou skupin blanenského gymnázia. „Baví nás to. Je to obohacení víkendu. Jsme rádi, že můžeme pomoci. Uklízíme už třetím rokem,“ říkají na střídačku Patricie a Markéta z tercie. Druhá skupina gymnazistů startuje trasu v Ostrově u Macochy.

Školáků je mezi dobrovolníky nejvíce. „Jsou tu v podstatě všechny blanenské školy. Střední i základní. Dále například hasiči, jeskyňáři či obyvatelé některých obcí. Někteří však uklízí i v jiných termínech,“ vysvětluje šéf správy chráněné krajinné oblasti Leoš Štefka. Počet uklízečů je podle něj dlouhodobě ustálený.

Úklid s sebou občas přinese kuriózní nálezy. „Hned za Lažánkami jsme v lese našli několik injekčních stříkaček a plínky,“ upozorňuje učitelka a vedoucí týmu Lenka Pravcová. Nejvíc nadšení jsou podle ní mladší studenti.

Patnáct let jezdí do krasu uklízet žáci základní školy Merhautova z Brna. „Je to záslužná činnost a nabíjí nás vidět, že to děti baví. Máme dost žáků z problémovějších rodin. Jsou šťastní, že někam vyrazí a je za nimi vidět práce. Navíc čeká odměna. Návštěva Punkevních jeskyní a opékání špekáčků,“ shrnuje důvody pravidelné účasti vyučující Zdeňka Rajská. Brněnská sestava putuje k cíli od jeskyně Balcarky.

V nedalekém Pustém žlebu nelení hned dva čistící oddíly. Oba týmy jsou stálicemi záslužné akce. „Uklízel jsme Moravský kras už jako skaut. Vedu k tomu i své děti,“ říká Zbyněk Vašíček z Vilémovic a ukazuje na hlouček lidí před sebou.

Dva kilometry za nimi bojují s odpadky děti z blanenské základní školy Salmova. „Účastním se podruhé, i když jsem prvňačka. Našli jsme flašky, kus zábradlí i sprej na vlasy,“ hlásí usměvavá Anička.

Škola nechyběla na žádném ročníku. „Chodíme dvě trasy. Těžší chodí starší děti,“ dodává vedoucí sestavy Dana Rybářová.

Kousek před cílem sbírá poslední kusy smetí tým ze základní školy Tomáše Garriqua Masaryka v Blansku. „Trasu chodíme mnoho let. Řekl bych, že odpadků ubylo. Naši absolventi zřejmě dospívají do věku, kdy je přestávají odhazovat,“ shrnuje za oddíl ředitel školy Pavel Nezval.