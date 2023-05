„U této stavby plánujeme vybudování provizorní silnice. Díky tomu zůstane zachovaný režim dopravy jednoho jízdního pruhu v každém směru. Výstavba okružní křižovatky je rozdělená do několika etap. Omezení provozu do jednoho jízdního pruhu, kdy budou dopravu řídit semafory, předpokládáme jen po dobu přibližně jednoho týdne. Toto omezení nastane až koncem roku kvůli frézování svrchních částí silnice a pokládky nových živičných vrstev,“ informovala mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Na šestadvacet milionů přijde výstavba nové okružní křižovatky v Jedovnicích. Tam práce právě finišují, hotovo má být do konce května. Součástí projektu byla také oprava zhruba tři sta metrů dlouhého úseku silnice ve směru na Křtiny a kus nájezdu ve směru od Blanska. Opravený je také most na okraji třítisícového městyse, nové chodníky, kanalizace a veřejné osvětlení.

„Jedná se o první etapu projektu stavby Jedovnice – Křtiny. Další úseky zatím udělat nemůžeme, protože v nich nejsou vypořádané pozemky. Největší problémy jsou na průtahu nedalekými Křtinami. Možná se dostaneme k opravě úseku mezi Jedovnicemi a Křtinami. Určitě ale ne letos. Samotný průtah Křtinami a kopec na Březinu zůstanou v takovém stavu, jako jsou nyní,“ uvedl za jihomoravské silničáře šéf severní oblasti Miloš Bažant.

Letos se na Blanensku pustí také do opravy mostu v Černé Hoře ve směru na Býkovice poblíž nové zástavby. Podle všeho v letních měsících. Jedná se o investici kolem dvanácti až třinácti milionů korun.

Rekonstrukce se dočká ještě most v Uhřicích. Definitivně ze hry je naopak podle aktuálních informací Deníku oprava více než čtyřkilometrového úseku mezi Velkými Opatovicemi a letovickým Chlumem za osmdesát milionů s termínem dokončení letos v srpnu.

Plánované uzavírky na Blanensku z důvodu staveb v roce 2023



II/374 - Uhřice, most 374-005 – 2. polovina roku



III/37720 - Černá Hora, most 37720-1 - 2. polovina roku



III/0433 – Krhov – rekonstrukce havarijního úseku od silnice I/43 - 2. polovina roku



II/373, 379 – Jedovnice průtah (dokončení okružní křižovatky) – do 31. května



Stavební práce na těchto komunikacích:



III/37430 - Jabloňany - Obora – Klemov - v průběhu 2. poloviny roku



III/36213 - Rozseč - Rozsíčka – Sulíkov - v průběhu 2. poloviny roku



III/37610 - Býkovice - Brťov-Jeneč - v průběhu 2. poloviny roku



III/3626 - Olešnice – Trpín, hr. Pardubického kraje - v průběhu 2. poloviny roku

Zablokovali ji aktivisté, kterým se nelíbilo kácení a rozšíření cesty ve Svárovské aleji, kde rostou stoleté lípy. Silničáři mají sice stavební povolení, ale povolení ke kácení stromů už ne. Možná je v budoucnu alespoň oprava dílčích úseků. Nyní silničáři aktualizují posudek na stromořadí, v němž jsou některé ze starých lip v katastrofálním stavu a ohrožují řidiče. Chtějí požádat o jejich pokácení mimo původní projekt.

Veselejší zprávu mají pro motoristy, kteří jezdí z Adamova do Brna podél řeky Svitavy ve směru na Bílovice nad Svitavou. Trasa je na mnoha místech rozbitá. Krajnice se propadá do prudkého srázu. V posledním roce navíc dostala zabrat průjezdy těžké techniky a autobusů při výluce na železnici mezi Brnem a Blanskem. Do letních prázdnin bude provizorně opravená.