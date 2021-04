Navrhoval jeho přesunutí o několik desítek metrů dál na okraj obce, kvůli nepřehlednému místu. Podle starosty Lysic Pavla Dvořáčka, však radnice jedná o tom, zda bude odvolání vzato zpět. „K přechodu vydala policie i úředníci kladné stanovisko. Jeho vybudování iniciovali místní lidé, kteří v té lokalitě žijí,“ řekl Deníku Dvořáček.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkS novým přechodem před lysickou sokolovnou souhlasí například důchodce Miloš Škrabal z Brněnské ulice. „Přechod je tu potřeba. Z nové zástavby nahoře na kopci chodí k hlavní silnici spousta lidí a můžou tudy bezpečně přejít,“ poznamenal muž.

Někteří místní ale mají k novému přechodu výhrady a tvrdí, že je zbytečný. Na úseku několika set metrů už bude totiž třetí v pořadí. „Za mě je přechod v těchto místech naprosto zbytečný. Tolik lidí tu zase nechodí. Nedaleko jsou už další dva přechody. Navíc před sokolovnou není moc vidět do nedaleké do zatáčky a někteří řidiči tu nedodržují rychlost. Je to hlavní průtah Lysicemi,“ řekl Radek Mikula.