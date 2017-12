U Adamova otevřeli nový silniční most. Původní půjde k zemi v dubnu

Adamov – Po necelých dvou měsících uzavírky je už úsek mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou opět průjezdný. Vedle starého zchátralého silničního mostu, po kterém neprojela dvě auta v protisměru současně, stojí nový. Obloukový.

U Adamova otevřeli nový silniční most.Foto: Lukáš Malý

Původní most mají dělníci zbourat do dubna příštího roku. „Starý most se neboural proto, že jsme potřebovali, aby silnice byla co nejdéle průjezdná. Asfalt a nové napojení na most se dělalo teprve nedávno a nebylo jisté, že se to kvůli počasí stihne. Kdyby byl původní most pryč, tak mohla být silnice zavřená až do jara. To jsme nechtěli,“ řekl šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Dodal, že zakázka má být kompletně hotová do dubna. Kromě demolice původního mostu musí dělníci v okolí stavby ještě udělat terénní úpravy, vyznačit krajnice a další vodorovné značení. „Vše už se obejde bez uzavírky. Maximálně bude na krátkou dobu silnice zúžená,“ uvedl stavbyvedoucí Martin Kolář.

Oproti původním plánům se uzavírka posunula asi o čtrnáct dnů. „Narazili jsme na základy starého mostu. Nešly navrtat, proto se musel změnit způsob založení mostních opěr. Z velkoformátových na mikropiloty,“ vysvětlil prodlevu Kolář.

Změna stavbu nejen zdržela, ale i prodražila. „Došlo k navýšení původní ceny o 1,2 milionu korun,“ potvrdil vedoucí blanenských silničářů Miloš Bažant.

Bez daně stála stavba mostu 21,5 milionu korun. „Konečně super. Ještě rozšířit podjezd pod tratí na sídliště Ptačina v Adamově a budeme konečně město,“ okomentoval úpravu problematického dopravního místa na sociální síti jeden z řidičů Václav Chmelíček.

Další motoristé už z novinky tak nadšení nejsou. „Nový most je sice super, ale silnice z Adamova na Brno kolem řeky je katastrofální. Za peníze z Evropské unie je to jen vylepšená cyklostezka. Velmi úzká silnice většinu roku plná cyklistů. Nový most je jedno z mála míst, kde se vejdou dvě auta s rezervou vedle sebe. Raději jezdím přes Útěchov. I když tam je cesta rozbitá, pořád je to lepší, než se motat mezi cyklisty kolem vody,“ řekl Vladimír Bílý z Adamova.

Na silnici mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou je na několika místech vydrolená krajnice a chybí svodidla. Na rekonstrukci si ale řidiči budou muset počkat ještě dlouho. Silničáři na ni nemají peníze.

Minimálně příští rok zůstane vše zřejmě při starém. „Na několika místech se propadá krajnice a opěrné zdi. Pak už je jen několikametrový sráz do řeky. Zábradlí a svodidla chybí nebo jsou poničená. Měli by to opravit. Není kam uhnout,“ uvedl jeden z řidičů Tomáš Kudela z Adamova.

Nový most

• délka je 37,25 metru

• výška oblouků 6 metrů

• výška silnice nad hladinou řeky je 5,9 metru

• stavba mostu vyjde na 21,5 milionu korun

• změna způsobu založení mostních opěr stavbu o dva týdny prodloužila a navýšila cenu