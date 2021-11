Jedná se o první etapu rozsáhlé rekonstrukce budovy, ve které se nachází expozice Železářství ve střední části Moravského krasu. Areál je ve správě Technického muzea v Brně. „Podlahy a elektroinstalace jsou ve špatném stavu. Po opravách se zvýší komfort návštěvníků i díky rekonstrukci sociálního zařízení. K dispozici budou mít bezdrátové připojení k internetu. Prověřujeme také kapacitu místní rozvodné sítě, zda by umožnila dobíjení pro elektrokola,“ řekl za muzeum Deníku náměstek ředitele pro odbor provozu a ekonomiky Radek Žák.

Ve druhé etapě úprav historického objektu má podle Žáka dojít ke kompletní výměně zastaralé expozice, která pochází z 80. let minulého století. Na novou ale muzeum zatím nemá peníze a její instalace se odhaduje v horizontu několika příštích let. Klíčové přitom bude získání dotace z Evropských fondů. „Do budoucna plánujeme i venkovní úpravy bývalého hutnického komplexu. Konkrétně se jedná o stavbu sanační zdi, která má zabránit pronikání vlhkosti do objektu Kameňáku. Stála by na pozemku Mendelovy univerzity v Brně, se kterou nyní jednáme. Je to na dobré cestě, zeď bychom moli začít stavět příští rok,“ dodal Žák.

Expozici železářství navštěvovalo před epidemií koronaviru zhruba tři a půl tisíce turistů ročně. Mezi nimi byl například i Lukáš Malý z nedalekého Adamova. „V expozici železářství jsme s dětmi byli několikrát. Zázemí budovy si opravy už zaslouží. Původní expozice by také stála za výměnu, připadne mi zastaralá. Pokud k tomu dojde, moc se těším na novou podobu. Historie mě zajímá. Pro turisty je to atraktivní lokalita a pro mě jako místního fajn výlet na kole,“ poznamenal Malý.

Stará huť u Adamova je národní kulturní památka. Jedná se o zbytky hutnického komplexu, který v údolí Křtinského potoka nechal v první polovině 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Lichtensteina. Koncem 19. století byl však pro nerentabilnost uzavřen a část budov postupně zanikla. „Součástí dnešního památkového areálu je vysoká dřevouhelná železářská pec Františka, navážecí rampy, dvě pece na pálení vápna a bývalá modelárna zvaná Kameňák, dnes expozice Železářství ve střední části Moravského krasu,“ stojí na stránkách Technického muzea v Brně.

Areál doplňují Švýcárna, kde funguje ekologické volnočasové centrum a obytné objekty v soukromém vlastnictví. V bývalém hutnickém komplexu pořádá Technické muzeum v Brně pravidelně experimentální a ukázkové tavby v replikách slovanských železářských pecí odkrytých v okolí. Jejich součástí je také výroba dřevěného uhlí v dobovém milíři.