„S areálem se postupně seznamujeme. Zjišťujeme stav budov a okolí. V řádu měsíců bychom chtěli obnovit textilní výrobu a zachránit značku Tylex. Pod ní už prodáváme Přesný termín zahájení výroby vám neřeknu, velkou roli v tom hrají energie a také zaměstnanci, které teprve sháníme. Do výroby, obchodu i managementu. Zatím přebíráme podnik prakticky bez zaměstnanců. Po obnovení výroby bychom rádi počítali s vyššími desítkami pracovníků. A co bychom chtěli vyrábět? Krajky, záclony, technické textilie a také zkusit prorazit s dalšími kvalitními výrobky, musí to ale dávat ekonomicky smysl,“ řekl ve čtvrtek Deníku jednatel Ronytrans Jiří Bednář.

Areál chce kromě obnovy textilky postupně využít také k dalším aktivitám společnosti a oba podniky postupně ještě více rozvíjet. „Letovice jsou pro podnikání ideální místo. Jsou u hlavních tahů. Jak na silnici tak na železnici. Pro naši skupinu se jedná o výhodnou lokalitu. Bydlím a podnikám v tomto kraji, Tylex jsem vždycky vnímal jako českou značku vysoké kvality a letité tradice. To chci zachovat a posunout ještě dál, nejde mi o nějaký krátkodobý efekt. Myslím, že české podniky by neměly mizet a podpora českého průmyslu by měla být větší. S jejich koncem totiž chřadne i region. Zaměstnávají místní a peníze tu zůstávají,“ dodal Bednář.

Letovice areál textilky koupily letos v květnu v průběhu insolvenčního řízení za 27 milionů korun. Město chtělo mít kontrolu nad dalším vývojem v této lokalitě. I kvůli tomu, že tam má čistírnu odpadních vod, kterou plánovalo v minulosti rekonstruovat. Napojená je na ni asi třetina města. Po utlumení výroby v Tylexu se kapacita čistírny ukázala jako dostatečná. Přes textilku proudilo do čistírny z okolních firem velké množství odpadních vod a podle starosty Petra Novotného nebylo možné zjistit odkud a v jakém množství. „To se nám po odkupu areálu městem podařilo během několika měsíců smluvně narovnat. Nyní v této oblasti odtékají odpadní vody do veřejné kanalizace, jejímž majitelem je město,“ sdělil Novotný.

Dodal, že po nedávném zveřejnění záměru prodeje areálu městem se přihlásili dva zájemci. Firma Ronytrans nabídla podle něj výrazně vyšší cenu. „Od insolvenčního správce tato firma koupila strojní vybavení textilky a ochranou známku. Avizovala, že v nějakém formátu obnoví výrobu. Do Letovic přichází velká firma, která zmíněný areál ve velkém využije a bude ještě růst, zaměstná místní lidi. Pro město to byla lepší nabídka, navíc touto transakcí jsme získali nemalé prostředky do rozpočtu. Areál jsem koupili za sedmadvacet milionů a prodali za devětačtyřicet,“ okomentoval prodej Novotný s tím, že utržené peníze město investuje do občanské vybavenosti. Menší část pozemků Letovicím v této lokalitě zůstane. Jako například vodní zdroje nebo parkoviště.

Podnik Tylex má historii dlouhou bezmála dvě stě let. Letovickou fabriku proslavily například bavlněné záclony nebo krajky. Společnost se už delší dobu pohybovala ve ztrátě a na hraně přežití. Do insolvence se dostala loni v létě. Konkurs byl vyhlášený v polovině listopadu. Už loni v červenci museli Letovičtí zastavit výrobu, protože nebyli schopní platit dodavatelům energií. V polovině srpna byl podnik ve ztrátě pět milionů korun. Poté ho tři měsíce provozoval insolvenční správce. „Ukázalo se, že další provozování nemá ekonomický smysl a není ku prospěchu majetkové podstaty ani věřitelů. Provoz byl ztrátový, přibližně milion a půl měsíčně,“ stálo ve zprávě insolvenčního správce společnosti Arista.

Loni v podniku pracovala zhruba padesátka zaměstnanců. Vaz mu definitivně podle zástupců společnosti zlomil enormní nárůst cen energií a pokles zakázek. Věřitelům dlužil více než pětatřicet milionu korun. Zajištěné pohledávky byly v objemu patnáct milionů.

Příběh letovické krajky však žil dál v letovickém muzeu. Už před časem totiž část Tylexu koupil místní podnikatel Bohuslav Kalas a v jedné z historických budov nabídl prostory a zázemí pro přesun Muzea města Letovice. Jedna ze stálých expozic se věnuje právě příběhu letovické krajky. „Historii textilky mapujeme pomocí výrobků, částí výrobních zařízení nebo dobových dokumentů. Máme velké množství unikátních vzorníků krajek. Podle odborníků jsou mezi nimi jedinečné katalogy z první poloviny 19. století. Mimo Anglii a Francii se pravděpodobně jedná o nejstarší vzorníky ve střední Evropě,“ řekla Deníku kurátorka Blanka Veselá.

Psali jsme: Evropská rarita. Tylex Letovice dál žije ve sbírce, vznikla v areálu podniku V části areálu v Letovicích na Blanensku vznikla unikátní expozice mapující slavnou historii firmy. V místě natáčel reportér Deníku. | Video: Deník/Jan Charvát

Díky strojní výrobě krajky v Letovicích se z původně drahého zboží stala běžnou součástí oděvů. V muzeu se také nachází exponáty z dalších vyhlášených textilních továren na výrobu krajek například z oblasti Krušných nebo Orlických hor, které už dávno nefungují. Letovická továrna na výrobu krajek byla nejstarší ve střední Evropě a také měla nejdelší nepřetržitý provoz. Fungovala od roku 1832. To je bohužel po konci Tylexu už minulost. Přesto ale nechceme, aby zapadla. Odkaz místní textilní výroby a příběh letovické krajky se snažíme udržet v expozici muzea. Postupně ji vylepšujeme a rozšiřujeme,“ doplnila odbornice.

Otevřeno je od dubna do konce října. Vždy pak od středy do soboty mezi desátou a třetí hodinou odpoledne.