Nyní v Letovicích dokončují poslední zakázky. Podle obchodního ředitele Martina Továrka budou vyrábět do konce příštího týdne.

„Co bude dál? Insolvenční správce začne rozprodávat majetek, aby uspokojil věřitele. Potíže jsme měli dlouhodobě. Zásadní byl enormní nárůst cen energií, které jsou u textilní výroby naprosto klíčové. S těmito problémy se potýkala i část našich zákazníků. Poklesly objednávky, vyrábíme produkty, které jsou pro některé koncové odběratele prostě zbytné. Navíc se pohybujeme v odvětví s nízkou marží,“ řekl v pátek Deníku obchodní ředitel tradičního podniku Martin Továrek.

MAPA: Přehled radarů na silnicích prvních tříd. Podívejte, kde na Blanensku měří

Do insolvence se letovická firma dostala letos v létě. Konkurs byl vyhlášený v polovině listopadu. Už v červenci museli Letovičtí zastavit výrobu, protože nebyli schopní platit dodavatelům energií. V polovině srpna byl podnik ve ztrátě pět milionů korun. Poté tři měsíce provozoval fabriku insolvenční správce.

„Ukázalo se, že další provozování nemá ekonomický smysl a není ku prospěchu majetkové podstaty ani věřitelů. Provoz byl ztrátový, přibližně milion a půl měsíčně,“ stojí ve zprávě insolvenčního správce společnosti Arista s tím, že v té době byly veškeré dlužné mzdy zaměstnanců uhrazeny a nadále byly hrazeny řádně. Zprávu o hromadném propouštění dostal Úřad práce koncem listopadu.

Muzeum města Letovice láká návštěvníky do fabriky Tylex. Její historie zaujme

Marcela Prokopová za insolvenčního správce navrhla, aby soud rozhodl o ukončení dlužníkova provozu do konce letošního roku. Poté by měl se svolením soudu následovat rozprodej majetku firmy.

„Jednání a prohlídka závodu se uskutečnila pouze s jedním zájemcem ze hraničí. Vážný zájemce o koupi podniku v tuto chvíli není,“ sdělila Prokopová.

Dodala, že provoz textilky je velmi energeticky náročný. „Skutečné ceny energií pro příští rok nejsou známy, jsou avizovány jen stále zvyšující se ceny. Významní zákazníci dlužníka, by se sice měli zájem zboží odebírat, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že jsou současně věřiteli dlužníka, prováděli by nadále jednostranné zápočty v souladu s insolvenčním zákonem a úpadci by tak chybělo cash flow,“ popsal situaci insolvenční správce, společnost Arista.

O historii společnosti Tylex si můžete přečíst TADY.

Podle letovického starosty Petra Novotného už textilka nezaměstnávala zdaleka tolik lidí jako v minulosti. „Je to smutné, že končí po bezmála dvě stě letech takový úžasný příběh. Bohužel, ale poslední léta provozu k tomu směřovala. Co bude s areálem textilky dál, mi nepřísluší komentovat," řekl starosta.

Připomněl, že před lety od Tylexu se svazkem vodovodů a kanalizací vykoupili čistírnu odpadních vod. Napojená je na ni asi třetina města. „V budoucnu by měla fungovat jako přečerpávačka v kombinaci s druhou městkou čistírnou, u které chceme zvýšit kapacitu. Náklady jsou pro nás ale zatím mimo realitu. Aktuálně by to stálo kolem 250 milionů korun, čekáme, až se situace uklidní a bude se soutěžit za příznivější ceny,“ dodal starosta Novotný.