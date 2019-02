Temná komora, fotopapír, přírodniny, vývojka na vyvolání fotografií. Výsledkem jsou zajímavá a originální černobílá díla, která si děti i dospělí odnášejí domů. „Dílna se váže k právě probíhající výstavě Pavla Hayeka. Inspirujeme se jeho obrazy a materiálem, jež při tvorbě používá,“ vysvětluje lektorka, která je zároveň kurátorkou výstavy.



Čilý ruch oživil prostory galerie. Přicházejí nejen rodiče s dětmi, ale mnohdy také sami dospělí. Mezi nimi také Tereza Sejkorová; přijela do Blanska dokonce až z Poličky. „Dílna je moc fajn, lákala mě hlavně technika fotogramu, protože to si nemůžete vyzkoušet sami doma. A jelikož znám dílo pana Hayeka, chtěla jsem si vyzkoušet, jakou formou pracoval,“ říká účastnice workshopu. Se svými výtvory se pochlubí doma a ty nejlepší si pak vystaví.

Speciální výtvarná fotografická technika se odborně nazývá fotogramy. Autor při ní tvoří v temné komoře stínové obrazce, které vznikají na základě světla a fotocitlivého papíru. Na ten rozloží různé předměty, zejména přírodniny – větvičky, šišky, bobule, zrnka rýže a podobně. „Následně se kompozice na pár vteřin osvítí světlem, papír se vloží do vývojky, poté do přerušovací lázně a nakonec do ustalovače,“ popisuje Písaříková s tím, že základ, kterým je fotocitlivý papír, připravila již předem.



„Natřela jsem papír fotocitlivou emulzí, ale jelikož ta se musí nechat minimálně šest hodin zaschnout, nebylo v našich časových možnostech, aby se na této fázi procesu podíleli sami účastníci dílny,“ zmiňuje lektorka. Efekt náhody podpořila tím, že emulzi na papír nanesla nerovnoměrně, ne až do okrajů, takže při sestavování kompozice z přírodnin autor nikdy dopředu přesně neví, jak se dílo nakonec vybarví. Na výsledné „fotografii“ jsou vidět také tahy štětce, což je další rozdíl oproti klasickému fotopapíru. Fotografickou emulzi zkouší na porézní materiály, nejen papír, ale třeba i kameny a textil.

Dle Písaříkové je cílem dílen vždy co nejjednodušeji se přiblížit k tvorbě autora a k tomu, jak mohl o dané výtvarné technice přemýšlet. "Výtvarnou činnost volíme vždy tak, aby ji zvládly i nejmenší děti,“ ujišťuje.



Tento styl tvoření se pravděpodobně odrazí také na programu Letní výtvarné dílny, která se bude konat tradičně v červenci a na níž si děti i dospělí zkouší tvořit podle autorů, kteří v uplynulém roce v Galerii města Blanska vystavovali. Současnou výstavu Pavla Hayeka je možné navštívit zdarma do 17. března.

MARIE HASOŇOVÁ