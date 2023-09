Oslavit sto dvacet let Klubu českých turistů si blanenští příznivci pohybu na čerstvém vzduchu užijí společným výšlapem. V neděli 24. září se v pravé poledne sejdou zájemci v hospůdce Na Kasárnách, která se nachází pod rozhlednou na Podvrší vedle Veselice. Informaci zveřejnili organizátoři akce na webu města Blanska.

Turistický pochod. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jan Charvát

Na místě bude možné získat razítko a tričko vytvořené pro tuto příležitost. Turistům pořadatelé doporučují dorazit jedním z následujících způsobů.

• Blansko – nádraží (8,5 kilometru): po zelené na Těchov – po žluté na Obůrku – po modré na Podvrší

• Blansko – vlaková zastávka (7 kilometrů): po modré přes Obůrku na Podvrší

• Rájec-Jestřebí (11 kilometrů): po žluté přes Karolín, Petrovice do Vavřince – po modré přes Veselici na Podvrší

• Doubravice n. Svit. (13 kilometrů): po červené do Kuniček – po silnici na křižovatku se zelenou – po zelené přes Žďár do Petrovic – po žluté do Vavřince – po modré přes Veselici na Podvrší

• Boskovice (15 kilometrů): po zelené přes Žďár do Petrovic – po žluté do Vavřince – po modré přes Veselici na Podvrší

• Sloup (4,5 kilometru): po modré přes Vavřinec a Veselici na Podvrší

• Ostrov u Macochy (8 kilometrů): po zelené přes Suchdol do Vavřince – po modré přes Veselici na Podvrší

• Rudice (14 kilometrů): po červené přes Vilémovice, Macochu na rozcestí v Pustém žlebu – po zelené přes Suchdol do Vavřince – po modré přes Veselici na Podvrší

Historie klubu

V počátcích byla činnost blanenského Klubu českých turistů soustředěna hlavně na zpřístupnění a popularizaci Moravského krasu. „U horního můstku Macochy vybudoval zděnou turistickou útulnu, v samotném Blansku provozoval několik nocleháren a hledal a vytyčoval nové cesty v celé oblasti. Činnost odboru byla narušena světovými válkami, ale ani v této době zcela neustává,“ uvedl předseda Klubu českých turistů v Blansku Ondřej Bláha.

Po nástupu komunismu v roce 1948 je stejně jako jiné obdobně zaměřené organizace postupně začleněn pod tělovýchovnou jednotu Sokol Blansko, pod kterou je také převeden veškerý majetek odboru. Hlavní náplní se stávají výpravy a tábory po republice, později i za hranice.

V sedmdesátých letech vzniká oddíl mládeže, který se v dalších desetiletích úspěšně zapojuje do turistických závodů, a to i na mezinárodní úrovni. „Pro veřejnost odbor pořádá pochody. Díky své dosavadní a dlouhotrvající činnosti byl blanenský odbor zařazený do Síně slávy KČT. V současné době tvoří jeho členskou základnu téměř osmdesát turistů všech věkových kategorií,“ upozornil Bláha.