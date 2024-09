„Předpověď je parádní a určitě na koupaliště ještě v týdnu vyrazím. Do bazénu se synem a pak na trénink v plážovém volejbalu. Super, že bude bazén ještě otevřený a člověk se v těch vedrech může osvěžit,“ řekl Deníku jeden z místních Jan Kořalka.

Do neděle pak má fungovat také koupaliště v Lysicích. Ve všední dny od jedné hodiny odpoledne do šesti hodin do večera. Dva dny pak provozní dobu o hodinu prodlouží kondiční plavání. O víkendu pak bazén otevírá už v deset hodin dopoledne. „Kondiční plavání je v pondělí a ve čtvrtek od šesti do sedmi hodin večer,“ informovali na sociální síti Lysičtí.