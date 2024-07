Koupaliště v regionu hlásily rekordní návštěvy od startu sezony. Zatímco v úterý přišla do boskovického akvaparku v Červené zahradě necelá tisícovka lidí, o den později už to bylo o poznání víc. „Kapacita koupaliště je sedmnáct set návštěvníků. Možná se k tomu dnes přiblížíme, uvidíme. Na večer a ráno jsou však už hlášené silné bouřky, může se ochladit a návštěvnost pak půjde zase dolů,“ řekl Deníku vedoucí provozu boskovického akvaparku Bohumil Feruga.

Kromě chladivé vody v boskovickém bazénu návštěvníky osvěží také novinka letošní sezony. Kousek za vstupem naistalovali Boskovičtí u pergoly několikametrovou vodní mlhu. Ta přijde příchozím v současných vedrech náramně vhod. „Nové zařízení rozprašuje vodu v délce asi šesti osmi metrů. Je to takové drobné mžení, které osvěží,“ dodal Feruga.

Vodní prvky osvěžují kolemjdoucí také v centru Blanska. Například kašna s fontánou před tamním muzeem, před radnicí nebo fontány na prostranství v lokalitě Poduklí a také na sousedním náměstí Republiky. Tam se ve středu dopoledne osvěžila se dvěma malými syny Radka Cabadajová z Krasové. „Dneska na zahradě před domkem nafoukneme a napustíme malý bazének. To bude príma. A jak se osvěžuji já? Mám postřikovač na květiny za pár kaček, v tom vedru je to šikovná věcička na osvěžení,“ řekla žena.

V úporném vedru spolehlivě funguje jako první pomoc zmrzlina. To moc dobře ví majitel cukrárny a kavárny na blanenské pěší zóně Ardian Selimi. Podnik funguje už sedmou sezonu a jeho řemeslná italská zmrzlina je vyhlášená. „Denně vyrábíme do dvaceti druhů zmrzliny. Střídáme je a vždy se snažíme přijít s něčím novým. Například s tropickým ovocem, které je přes léto hodně oblíbené. Mango, marakuja, papája, ananas,“ popsal oblíbené příchutě zmrzlinář.

Exotika je sice v kursu, ale málo platné, dlouhodobě ji stejně válcuje fenomenální klasika v podobně vanilky a čokolády. V závěsu se prý drží citron, jahodový sorbet nebo lesní směs. „Stále se vymýšlejí různé příchutě, ale na vanilku a čokoládu to prostě nemá. To je prostě nadčasová klasika, která funguje vždy a všude. I za hranicemi,“ dodal sympatický chlapík s brýlemi.

Na zmrzlinu se v Rožmitálově ulici často zastavuje například Veronika Dobiášková z Blanska s celou rodinou. .„Jak se oteplí, jsme tu na zmrzlině prakticky každý den. Dětem moc chutná. Jdeme okolo a hned jsou přilepené na skle a brebentí, jestli je kiwiová. Zatím si vybírají hlavně podle barviček,“ poznamenala Dobiášková.

Sázkou na jistotu jsou pak v teplých dnech koupaliště. Ve středu dopoledne byl v obležení blanenský akvapark, koupaliště v Adamově nebo blanenská vodní nádrž v rekreační oblasti Palava. „Voda je pořád ještě čistá a chladivá. Plavání bylo fajn, co jiného taky dělat v tom vedru. K vodě a na deku, do stínu. Jsem tu poprvé v životě. Vyrazili jsme s rodinou na několikadenní výlet, kromě Výpustku jsme si prošli všechny jeskyně v Moravském krasu. Moc se nám to líbilo a byl tam příjemný chládek,“ řekl turista, který rozložil deku právě u blanenské přehrady a představil se jako Josef z Příbrami.

O kousek dál podle svých slov lapal vitamín D místní důchodce Aleš Vavřín. Třiasedmdesátiletého muže do vody nepustily jeho zdravotní potíže. Na sluníčku hodlal s rozečtenou knížkou strávit do oběda asi dvě hodiny. „Pak už bude nesnesitelný pařák a půjdu domů. Plavat nemůžu, ale opalování mi doktorka doporučila. A jak se zchladím v tomhle vedru? Zmrzlinu si nedám, radši mám pivo,“ pousmál se senior.

Vyhledávanou lokalitou na plavání a slunění na Blanensku je také rybník u obce Suchý s vyhlášenými kempem. Protože leží více než šest set metrů nad mořem, vydrží jeho voda dlouho čistá a chladivá. „Je to tak. Vždy tu máme o několik stupňů méně než třeba v Blansku, ale dnes je tady nesnesitelné vedro. Vůbec si nedokážu představit, jaké to musí být v rozpáleném Brně. Voda je pořád čistá. Do rybníku se chodím s rodinou koupat každý den, je to paráda. Kemp už se také solidně zaplňuje. Výtěžek z jeho provozu každoročně investujeme zpět do zázemí. Letos se vylepšily sociálky a ubytovací kapacity. Celkem asi za dva miliony korun,“ sdělil starosta obce Suchý Jakub Hlubinka.

A jak je to v tropických dnech s návštěvností zmíněných jeskyní v Moravském krasu? Vyhledávají tamní klima kolem osmi stupňů turisté ve velkém? „V upoutávkách na sociálních sítích to zveřejňujeme pravidelně, že se u nás lidé v horku mohou zchladit. Návštěvnost nám v létě popravdě zásadě vylétne až v momentě, kdy prší a lidé nemají program. Jinak v té výhni raději utíkají k vodě. Pro nás je tak paradoxně lepší nepříznivé počasí. Nesmí to být ale přívalové deště jako v uplynulých týdnech, které nám v podzemí napáchaly velké škody a zkrátily prohlídky. Nyní už je vše v pořádku a i vodní plavba v Punkevních jeskyních je v celé délce,“ informoval mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Psali jsme: V krasu odklízí bahno. Skalní mlýn je bez proudu, jeskyním zkrátili prohlídky Takto vypadalo dno Macochy o víkendu. | Video: Se souhlasem Jakuba Gabriše a Vojtěcha Štrajta

Chladivou alternativou s dostatečným stínem v těchto dnech nabízí i komnaty zámku v Rájci-Jestřebí. Aktuálně je tam otevřená výstava historických kuřáckých potřeb, na které se podílel také státní zámek Jánských Vrch. „Cigaretka, doutníček, fajfčička či šňupeček. Libůstka vždy spojená s jednou rostlinou, tabákem. Pod kuratelou rakouských Habsburků se k tabákovému monopolu dostalo pár vyvolených, především z řad aristokracie, a proto lze v 18. a v první polovině 19. století cítit vůni tabáku téměř výhradně v zámeckých salonech,“ uvedli v pozvánce zástupci rájeckého zámku.

Výstavu je možné navštívit jako součást druhého prohlídkového okruhu s průvodcem denně mimo pondělí až do osmého září.