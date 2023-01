Peníze od místních na pomoc lidem v nouzi vybírají do kasiček pravidelně už řadu let. „Pamatuji si, že jsem s Tříkrálovou sbírkou chodila už jako školačka někdy v roce 2004. Teď už děti doprovázím jako vedoucí. Včera koledovali naši kluci. Dnes vyrazí do ulic děvčata ze šestého skautského oddílu Amazonky. Projdeme horní část Jedovnic směrem ke kostelu,“ usmívá se skautská vedoucí Gabriela Žárská.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

V tříkrálovém kostýmu Kašpara vyráží na koledu například páťačka Terezie Pospíšilová. „Doma jsem si vyrobila papírovou korunu a plášť. A sehnala rolničky,“ popisuje přípravy skautka.

Ve skupince půjde se spolužačkou Miriam Francovou. Ta má začerněnou tvář a roli Baltazara. Ještě čekají na třetí do party, která má zpoždění. „Kolik se nám podaří do kasičky vybrat? Nevím, tisíc korun? Ale i kdyby to bylo třeba jen pět set, budeme rády. Je to na charitu,“ říká další z jedovnických Amazonek.

Těch se v sobotu ráno nakonec schází na koledu asi třicítka. „Mám tu dceru jako vedoucí, která chodila koledovat se skauty už v šesti letech.. Za doby mého dětství byl maximálně Pionýr a na tříkrálovou sbírku nikdo nepomyslel. Za mě je to moc dobrá věc. Děti obětují část svého volného času a pohodlí. S vědomím, že pomáhají potřebným,“ komentuje snahu jedovnických skatů Soňa Plchová.

Krátce po deváté hodině se skupinky Amazonek s doprovodem rozcházejí s kasičkami vstříc jedovnickým domácnostem. S naučenou koledou a cukříky v sáčcích jako odměnou za finanční dary. „Jdeme do ulice U Hrubé lípy a Jiráskova. Nestihla jsem si načernit obličej, ale to nevadí,“ směje se jedna z kolednic Eliška Fránková.

Její kamarádka Alžběta Šíblová nese na krku přivázanou kasičku. „Už tam mám dvě stě korun a nějaké drobásky,“ hlásí chvíli po startu školačka.

Nedaleko jedovnického kostela zvoní skautky v tříkrálových kostýmech u jednoho z rodinných domů. „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka,“ zpívají naučenou koledu.

Od paní Vlasty Šíblové dostávají do kasičky příspěvek. A také něco na zub. Cukroví, tatranky a také chlebíčky. Na oplátku koledníci ženě věnují tradiční cukříky. Ve dveřích poslouchá koledu také její dcera Anna Trojáčková v obležení vlastních dětí. „Je to perfektní, že se do koledy pro Tříkrálovou sbírku zapojuje tolik dětí. Zdá se mi, že je jich rok od roku víc a víc. Než jsem začala rodit, tak jsem také chodila,“ směje se maminka.

V protějším domě výpravě o chvíli později otevírá starší muž a další bankovka padá do kasičky. V sousedství nikdo neotevírá. Tak alespoň skauti přepisují loňské žehnání křídou nade dveřmi. K+ M + B + 2023. Bůh žehnej tomuto domu! A jde se zase dál. Za zdmi stavení poblíž jedovnické fary zatím dohrává tradiční tříkrálovou melodii dechovka Bivojanka. Tradici tříkrálového vyhrávání v jedovnický domácnostech drží od roku 1997.