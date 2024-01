/FOTO/ My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Tradiční Tříkrálová koleda se nedávno nesla Blanenskem. A dárci v regionu byla velmi štědří.

Štědré Blanensko! Tříkrálová sbírka se letos v regionu blíží k částce 3,5 milionu. Na snímku koledníci v Klepačově. | Foto: Se souhlasem Oblastní charity Blansko

Do kasiček a na on-line sbírkový účet Oblastní charity Blansko zatím věnovali bezmála tři a půl milionu korun. Poprvé se podpora lidem v nouzi na okrese v této sbírce přehoupla přes tři miliony korun loni.

A letos je výtěžek ještě vyšší. „Když jsem šel na třídní schůzky, byla ve vestibulu školy kasička a zaměstnanci v kostýmech Tří králů. Hodil jsem tam drobný příspěvek. Je to na dobrou věc a pomůže potřebným lidem,“ řekl Deníku jeden z dárců Jan Kořalka z Adamova.

Podle ředitele Oblastní charity Blansko Pavla Kolmačky může charita díky výtěžku ze zmíněné sbírky pomáhat rychle a přímo na Blanensku. Peníze využije na individuální pomoc lidem v těžké finanční situaci například z důvodu nemoci, nečekané události, složitého sociálního zázemí a na rozvoj charitních služeb na Blanensku.

Tříkrálová sbírka ve městech na Blanensku Adamov 86 264 Kč

Blansko 258 523 Kč

Boskovice 218 173 Kč

Kunštát 82 399 Kč

Letovice 168 776 Kč

Olešnice 62 788 Kč

Rájec-Jestřebí 142 977 Kč

„Z letošní výtěžku Tříkrálové sbírky chceme koupit auto na cesty za nevyléčitelně nemocnými lidmi do jejich domovů. A také pořídit nové zdravotnické vybavení pro práci Mobilního hospice svatého Martina. Dále podpoříme služby pro seniory a lidi se zdravotním hendikepem v regionu nebo rodiny s dětmi v nouzi,“ informoval Kolmačka.

Část výtěžku poputuje na Charitní záchrannou síť – individuální pomoc nejpotřebnějším v regionu a na rozvoj práce s dobrovolníky. Kolmačka dodal, že Tříkrálová sbírka není jen největší charitní sbírkou. „Je to pro nás čas potkávání, koledy a vzájemné předávání radosti. Zároveň je i naší největší dobrovolnickou akcí. Do tříkrálového koledování se zapojují stovky králů z celého regionu a desítky ochotných tříkrálových asistentů, kteří sbírku koordinují v jednotlivých obcích. Děkujeme, bez vás by to nešlo,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Blansko.

Poděkování podle něj patří i dárcům za štědrost, farnostem, obcím, městům a všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcích jakkoliv podíleli.