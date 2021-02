Tříkrálová sbírka Blanenska: vybrali přes milion a půl, výrazně méně než vloni

Do tradiční Tříkrálové sbírky přispívá Blanka Mikešová z Adamova na Blanensku pravidelně. Do kasičky hází od padesáti do sta korun. Nevynechala ani letos. „Je to na dobrou věc. Drobným příspěvkem mohu pomoci lidem v nouzi. Škoda ale, že letos nemohli kvůli epidemii koronaviru chodit koledníci. Syn se těšil, že zase půjde se skauty,“ řekla Deníku žena.

Letos bohužel tři králové k lidem nemohli. Kasičky byly na Blanensku umístěny na různých místech, přesto je letošní součet chudší o miliony. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Pracovníci charity se tak v regionu museli spolehnout na kasičky staticky rozmístěné na různých místech, převážně v obchodech. Lidé mohli přispět na účet sbírky také on-line. Tříkrálová sbírka 2021, okresy v Jihomoravském kraji



* Blansko 1 598 397 Kč

* Břeclav 1 619 183 Kč

* Hodonín 1 817 130 Kč

* Znojmo 1 244 743 Kč

* Brno 1 722 373 Kč Zatímco v předchozích letech se dařilo vybírat stále více peněz, letošní součet je chudší o miliony. „Na Blanensku se podařilo vybrat zhruba 1,6 milionu korun. Rok předtím to přitom bylo 2,5 milionu,“ uvedla pracovnice Oblastní charity Blansko Vladěna Jarůšková. Významnou část výtěžku věnují na provoz Mobilního hospice svatého Martina a na podporu postiženým či rodinám s dětmi v nouzi. Na podobné služby využije charita vybrané peníze i na dalších místech na jihu Moravy.