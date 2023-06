Povedlo se. Devítiletá Deniska z Brna pojede k moři. Do Egypta. Tajné přání postiženému děvčátku pomohli splnit lidé, kteří se nedávno zapojili do charitativní štafety You Dream We Run v Ráječku na Blanensku. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se i tento sen podaří splnit a vybere se na něj dost peněz.

Charitativní štafeta You Dream We Run se letos konala v Ráječku na Blanensku. | Video: se souhlasem pořadatelů

Holčička trpí po porodu centrální mozkovou hypotonií. „Nakonec se to po dlouhém počítání a fakturování podařilo. Při návštěvě rodiny vyhrkly mamince slzy. Máme ze splnění snu za tým pořadatelů a běžce obrovskou radost. To jsou přesně chvíle, proč to všechno děláme,“ řekl Deníku Rovnost za pořadatele You Dream We Run Roman Jančiar ze spolku Prosen.

Na start čtyřiadvacetihodinové štafety se v areálu hasičské zbrojnice v Ráječku nedávno postavilo v několika desítkách týmů přes tři tisíce běžců. Kdo neběžel a nemohl si koupit účastnické triko, poslal dar prostřednictvím sbírky. „Doufám, že to pomůže splnit i poslední dva sny,“ napsala jedna z dárkyň Lucie G., která poslala příspěvek pět tisíc korun.

Zdroj: se souhlasem pořadatelů

V devátém ročníku největší charitativní akce tohoto formátu pod širým nebem u nás chtěli organizátoři splnit sen třinácti postiženým lidem a vybrat částku kolem 1 100 000 korun. Nakonec vybrali zhruba o dvě stě tisíc méně. „Postižená dvojčátka si přála welness pobyt v Dolomitech. Ten se bohužel letos splnit nepodařilo, ale příští rok bude na první místě,“ zdůraznil Jančiar.

Běžci podpořili například bývalého záchranáře Zdeňka Mikulu z Úsobrna na Blanensku, který před několika lety prodělal mozkovou mrtvici a skončil na vozíku. Díky nákladné rehabilitaci se jeho stav postupně zlepšuje. Nyní potřebuje další léčbu pomocí kmenových buněk. „Měsíční pobyt pro samoplátce ve speciálním programu strojí přes 138 tisíc korun a ani já, ani moje rodina nejsme schopni takto nákladnou rehabilitaci hradit,“ uvedl Mikula.

Charitativní štafeta se stěhuje z Blanska. Přes trable se stadionem splní sny

Prvních osm ročníků štafety se uskutečnilo v Blansku. Letos se v termín akce kryl s rekonstrukcí atletického stadionu. Akci v minulosti penězi podporovala také blanenská radnice. Jako náhradní lokalita se zmiňovala blanenská rekreační oblast Palava. Tam ale podle Jančiara nebyli schopni zajistit bezpečnost. Také zázemí bylo v porovnání se stadionem v Mlýnské ulici nedostatečné.

Na stadionu měli navíc ke štafetě výhrady i atleti. Poukazovali na nadměrné opotřebení a poškození tartanové běžecké dráhy. „Proti myšlence charitativní štafety nikdo nic nemá. Je to parádní akce. Jenže se dostala do fáze, kdy startuje velké množství lidí na sportovišti, které musí splňovat pro pořádání atletických soutěží dané parametry. Zabrat dostává také fotbalové hřiště,“ sdělil již dříve blanenský radní Jan Nečas, který je současně členem Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko.

You Dream We Run se tak nakonec přesunul na poslední chvíli do sousedního Ráječka. Ve hře byla i Kuřim. Jančiar nezastíral, že už byl rozhodnutý, že se jedná o poslední ročník. „Nebudu lhát. Když jsem s rodinou odjížděl na start do Ráječka, říkal jsem manželce, že už to příště nedám. Museli jsme změnit zázemí a řešit spoustu komplikací. Bylo to vyčerpávající. Na druhou stranu se ukázala báječná podpora lidí, kteří dorazili a také těch, kteří nám pomohli akci uspořádat jinde. Všem jim moc děkujeme. Bylo to neskutečně srdečné a to spojení velkého množství, kteří chtějí opravdu pomáhat, rozhodlo. Příští rok You Dream We Run bude, v Ráječku,“ dodal Jančiar.

You Dream We Run

V osmi ročnících charitativní štafety startovaly na stadionu v blanenské ulici Mlýnská tisíce běžců a spolku Prosen se podařilo splnit desítky snů postiženým za sedm milionů korun. Dětí i dospělých. Na dráhu se ve velkém vydali například zástupci škol z celého regionu, spolků, firem, policisté, hasiči, zdravotníci i záchranáři. První You Dream We Run se v Blansku běžel v roce 2013. V letech 2020 a 2021 ho přerušila epidemie koronaviru. Manželé Hana a Roman Jančiarovi ze spolku Prosen z Lysic na Blanensku za tento charitativní projekt loni získali v Jihomoravském kraji cenu Křesadlo. V kategorii sociální služba a zdravotnictví. Letos se akce uskutečnila v Ráječku na Blanensku ve dnech 10. a 11. června. Organizátoři chtěli splnit sny třinácti postiženým v hodnotě 1 100 000 korun. Mezi sny byly například zájezdy k moři, rehabilitační pobyty nebo také asistenční pes. Věkové rozpětí postižených bylo od tří do třiačtyřiceti let. Nakonec spolek Prosen vybral přes 900 tisíc korun a splnil jedenáct snů. Transparentní účet akce je 2600744766/2010.