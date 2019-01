Jižní Morava – Už za dva týdny zamíří k volebním urnám lidé v Lipovci a Dlouhé Lhotě na Blanensku a také v Hodějicích na Vyškovsku. V říjnu loňského roku tam totiž volby vůbec nebyly. Nikdo z místních totiž nesestavil kandidátku.

Volby. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

K urnám tak lidé v těchto obcích půjdou 26. ledna. Bývalý starosta Lipovce na Blanensku František Kopřiva se podivuje nad faktem, že říjnové volby obec o více než tisíci obyvateli minuly. „Je to pro mě záhada, proč to nešlo hned na první pokus,“ uvedl Kopřiva, který stál v čele Lipovce přes třicet let. Nyní už je v důchodu.



Příjmení Kopřiva se však ve vedení obce může objevit i po lednových volbách. Lídrem kandidátky Budoucnost + Zkušenost = Jistota je totiž jeho syn František. „Lednové volby budou moje premiéra. Je třeba, aby se v lednových volbách zvolilo nové zastupitelstvo a obec mohla pokračovat v rozdělaných projektech,“ řekl Kopřiva mladší.

Nezávislé pro Lipovec vede Ondřej Zouhar a v čele Změny pro Lipovec pak stojí Josef Pernica. Kandidátku sestavili také v obci Dlouhá Lhota. Uskupení nezávislých kandidátů Pro Dlouhou Lhotu povede Milan Minks.



Na Vyškovsku se volby v říjnu nekonaly v Hodějicích. Místní už dvě nové kandidátky sestavili. „Určitě je to dobře a jsem za to ráda. K volbám půjdu,“ řekla před časem jedna z obyvatelek Hodějic Marie Glisbergová.



Až do března si na nové volby musí počkat obyvatele Bezkova na Znojemsku. Tam sice lidé v říjnu k urnám šli, zvolení zástupci obce se však nedohodli na sestavě vedení a po rezignaci některých z nich klesl počet zastupitelů pod zákonnou mez.