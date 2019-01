Letovice – Tři miliony korun. Přibližně do takové ztráty se za loňský rok podle nového vedení Letovic dostala městská společnost Technické služby Letovice. Kvůli špatnému hospodaření proto rada města v závěru roku odvolala jejího ředitele Luďka Elbla.

„V Technických službách nefungovaly nejzásadnější principy řízení podniku. Ředitel nebyl schopen společnost vést, neměl znalosti a město nekompetentními zásahy celou věc zhoršilo. Z mého pohledu to vypadá tak, že se obcházeli vedoucí odborů a Technické služby úkoloval předchozí starosta pan Stejskal. Chyběla kontrola. Z poloviny to tak padá na vrub vedení města,“ uvedl současný letovický starosta Petr Novotný.

Technické služby zajišťují ve městě svoz odpadu, údržbu veřejných prostranství, opravy veřejného osvětlení a provoz letního koupaliště. Ročně hospodaří přibližně se šestnácti miliony korun. „Některé skutečnosti, které vypluly na povrch, byly až bizarní. Když v prosinci nastoupil nový ředitel, nebyla sůl na posyp zmrzlých cest. Auta a technika nebyly připravené na zimní údržbu,“ dodal Novotný.

Poznamenal, že na některé práce, které měly dělat přímo Technické služby, najímala společnost externí firmy. Jednalo se například o sečení trávy. Hospodaření společnosti nyní město prověřuje.

Bývalý starosta Vladimír Stejskal kritiku nového vedení města odmítá. „Na radě jsme se loni Technickými službami zabývali opakovaně. Nějaká opatření jsme provedli, ale jak to dopadlo, nevím. Na radnici nejsem už přes dva měsíce. Kontroly tam probíhaly. Pokud tam byly nesrovnalosti, měl to řešit finanční odbor. Zavolejte si tam. Za mě tam ale tři miliony ztráta rozhodně nebyla. Myslím si, že jsou to ještě dozvuky voleb, které současné vedení nevyhrálo,“ řekl Stejskal.

V podobném duchu odpověděl Blanenskému deníku Rovnost také bývalý ředitel městské společnosti Luděk Elbl. „Na mou osobu se už objevila taková snůška lží a pomluv, že už je to na právníka. Za mě to byla politická odveta. Dva dny po volbách jsem se dozvěděl, že jsem kandidoval proti novému vedení města, a to se prý nezapomíná,“ poznamenal Elb.

Že jde o politiku si myslí i někteří místní. „Odvolání pana Elbla je pouze politický tah,“ uvedl na sociální síti například Mikuláš Kolář.

To, že se společnost za Elblova ročního šéfování postupně dostala do několikamilionové ztráty, přičetl bývalý ředitel nutným opatřením. „Na konci roky 2017 byly Technické služby v totálním rozkladu. Musely se udělat vynucené kroky, aby mohly služby vůbec fungovat,“ dodal.

Jaké, to už neupřesnil. Zadání sečení trávy externí firmě už nechtěl komentovat.

Technické služby Letovice vedl dlouhá léta Miroslav Doskočil. Toho bývalé vedení města odvolalo v roce 2017. Proč, to bývalý starosta Vladimír Stejskal nebyl schopný vysvětlit a odkazoval opět na pracovníky finančního odboru. Audit hospodaření za předloňský rok žádné vážné pochybení neodhalil.

Na Doskočilovo místo nastoupil předloni na podzim dočasně do té doby řadový úředník odboru životního prostředí Luděk Elbl. Ten následně uspěl i ve výběrovém řízení na ředitelský post. Od prvního prosince ho opět dočasně vystřídal Miroslav Doskočil. „Pana Doskočila rada města pověřila vedením společnosti proto, že svými znalostmi byl okamžitě schopen organizaci řídit a finančně stabilizovat. A také skutečnost, že po provedení auditu hospodaření za rok 2017, ve kterém byl z této funkce odvolán, nebylo shledáno z jeho strany žádné pochybení,“ řekl starosta Letovic Petr Novotný. Na ředitelský post vypíší Letovičtí výběrové řízení.