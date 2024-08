Jan Charvát dnes 16:22

/FOTO, VIDEO/ Zarostlý a opálený. V obličeji unavený. Aby ne, když už tři měsíce pluje na rekreačním gumovém člunu vstříc svému snu. Bývalý farmář Zdeněk Slouka urazil na nevšední cestě po vodě z Blanska do Černého moře už bezmála dva tisíce kilometrů. Dokáže to? Jeho putování, kde mu zhruba do poloviny cesty dělal společnost parťák Kurt Lockwood, sledují na sociálních sítích tisíce lidí a Deník ho mapuje od samého začátku.