Tři hektary za nemocnicí v Boskovicích zaplní nové domy. Poptávka je i jinde

Administrativa - Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu20 880 Kč

Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací referent/ka majetkové správy dispozice s obecním majetkem. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20880 kč, mzda max. 22510 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na místo referent/ka majetkové správy dispozice s obecním majetkem., Předpoklady: minimálně střední odborné vzdělání zakončené maturitní nebo státní zkouškou, orientace v katastru nemovitostí na pokročilé úrovni, praxe v oboru vítána, znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), dobré komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost, ŘP sk. B., Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis., K přihlášce žadatel/ka přiloží:, - strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, - originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, - souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění a č. 341/2017 Sb., v platném znění, platová třída 9., Termín pro podání přihlášky: 21.3.2018 do 12,00 hodin., Nástup do funkce: dohodou., Adresa pro podání přihlášky: Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemník MěÚ Letovice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice., Na obálku se žádostí napište "výběrové řízení - referent majetkové správy".. Pracoviště: Město letovice, Masarykovo náměstí, č.p. 210, 679 61 Letovice. Informace: Naděžda Lorenčíková, +420 516 482 216.