V boskovickém azylu se zabydleli i dva malí synové jedné z žen. Jeden je kojenec a druhý školkového věku. „Pomáháme s vyřízením dokladů a dalších nejnutnějších věcí. V jednání je i sehnání práce pro jednu ženu. Je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Je to vše velmi silné a se spoustou emocí. Poslední dny má ale člověk pocit, že nežije nadarmo,“ dodal majitel bytu.

Podobně se zachovali i majitelé domku v blanenském Klepačově, kde o víkendu ubytovali uprchlíky z Ukrajiny. O publicitu také zatím nestojí, protože zmínění cizinci mají příbuzné stále ve válečné zóně a bojí se o život svých blízkých.

Koncert pro Ukrajinu

Na aktuální situaci zareagovali pružně také v obci Suchý, kde je u tamního rybníka vyhlášený kemp. Momentálně tam mohou zajistit střechu nad hlavou několika desítkám uprchlíků. „Na pláži u rybníka máme osm apartmánů. Každý pro čtyři lidi. Další chatky pak na břehu blíž k obci. Řádově můžeme komfortně ubytovat několik desítek uprchlíků. S některými rodinami jsme už v kontaktu,“ uvedl starosta Suchého Jakub Hlubinka.

V regionu místní organizují kromě oficiálních organizací také spontánní sbírky. Jako například o víkendu v Boskovicích, kam lidé nanosili velké množství toaletních a zdravotnických potřeb, lůžkovin a oblečení. „Do Brna ke speciálně vypravené vlakové soupravě to vše odváželo po střechu narvaných sedm osobáků a dvě dodávky. Lidi byli naprosto skvělí a pomáhali,“ sdělil za organizátory sbírky Filip Vítek.

Blanenští připravují ve spolupráci s charitou v úterý koncert pro Ukrajinu. V šest večer se uskuteční v sále Dělnického domu. Vstupné je dobrovolné. Na místě budou k prodeji také díla některých výtvarníků a fotografů z regionu. Výtěžek celé akce pak charita zašle lidem v nouzi ve válkou zasažených oblastech. „Na tuto akci jsme věnoval pět svých soch. Čtyři dřevěné a jednu kovovou. Lidé pomáhají podle svých možností a pokud si někdo sochu koupí a peníze pak pomohou potřebným, je to za mě dobrý počin. Přijde mi to normální a nevím, proč bych to neudělal a sochy nevěnoval,“ řekl sochař Libor Bartoš.