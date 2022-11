Tento postup ostře kritizuje Kateřina Prudíková, která se o post ředitelky tamní školy ucházela opakovaně. Krajským zastupitelům zaslala otevřený dopis. Redakce Deníku ho má k dispozici. „Za mě je to nepochopitelný a nestandardní postup. Komise nás společně s kolegou, co se o místo ředitele ucházel také, označila za nevhodné kandidáty. Na tuto školu jsem se poprvé hlásila asi před deseti lety a to jsem vhodná kandidátka byla, i když vybrali nakonec někoho jiného,“ uvedla Prudíková.

Pozastavuje se také nad tím, že opakované konkurzy zatím nikam nevedou. „Všechno stojí peníze. To se bude vyhlašovat další a další konkurz do Adamova a čekat na někoho? Školu vede pověřený bývalý ředitel v důchodu. A to zřizovateli nevadí. Ani to, že škola nebude mít dlouhodobě ředitele, při tom vhodní kandidáti tady jsou,“ poznamenala žena.

Diskuze obnovena. Boskovičtí opět komentují na síti zprávy z města

V minulosti pracovala patnáct let v tanečním oboru na Základní umělecké škole Boskovice. Před časem se tam hlásila také na místo ředitelky. Byla jednou z pěti, která u výběrové komise prošla dál, ale vedoucí post nezískala. Druhým uchazečem na místo ředitele v adamovské škole byl podle informací Deníku hudebník Zbyněk Petržela, který vyučuje v Blansku na soukromé základní umělecké škole. „Nezlobte se, nebudu to komentovat,“ sdělil krátce Petržela.

Základní umělecká škola Adamov má třináct zaměstnanců. Z toho dvanáct učitelů. Podle krajské mluvčí Aleny Knotkové zmíněné uchazeče hodnotila sedmičlenná komise a hlasování bylo jednoznačné. „Rada kaje pak na základě tohoto hodnocení nejmenovala žádného z uchazečů ředitelem a vyhlásila nové konkurzní řízení. Hodnocení uchazečů konkurzu jednotlivými členy komise nemusí být a často není komunikované vůči ostatním členům komise. Není tedy ani zaznamenávané a je vyjádřené hlasováním. Navíc by bylo chráněné jako osobní údaj,“ informovala Knotková.

Dodala, že pokud krajští radní výběrové řízení vypíší znovu, bude mít uzávěrku začátkem prosince.

Přišla skoro o půl milionu: žena z Blanenska naletěla podvodníkovi

Opakovaně před časem vybírali zástupci kraje také ředitele Základní umělecké školy Boskovice. Tu, než byla odvolána, osm let vedla Stanislava Matušková. Její éru provázely odchody učitelů, petice a žádost o odvolání. Ze strany pedagogů a bývalých zaměstnanců školy také padala slova o šikaně. To vše Matušková odmítla. Konkurz tehdy vyhrál bývalý ředitel umělecké školy ve Vsetíně Roman Konůpka, který před lety učil i na Blanensku.

Podle zástupců kraje však tento navrhovaný kandidát vzbudil vlnu negativních ohlasů mezi odbornou i laickou veřejností. Konkrétní důvody už blíže nerozvedli a redakci zaslali jen obecné vyjádření. „Důvodem tohoto rozhodnutí je, že s ohledem na vyhrocenou situaci na škole se nejevil žádný z uchazečů vhodný a schopný tuto situaci zklidnit. Aktuálně je vedením školy pověřena zástupkyně ředitelky, což nevnímám jako problém,“ uvedla tehdejší jihomoravská radní pro školství Jana Pejchalová.

Ve druhém konkurzu pak uspěl Petr Prosser, který zmíněnou školu vede dosud.