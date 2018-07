Třešně, višně nebo meruňky. Pálenice startují sezonu o měsíc dřív než obvykle

Obchod - Obchod Obchodní referent 20 000 Kč

Obchodní referenti odborný/á obchodní pracovník/ce (obchodní referent/ka). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou., Jedná se o práci na obchodním oddělení, konkrétní činnosti: odborná komunikace se zákazníky, získávání nových zákazníků, odpovědnost za stanovené zakázkové náplně, zadávání objednávek do informačního systému, vyřizování korespondence týkající se obchodní agendy, zajišťování dopravy do tuzemska i zahraničí, apod. , Podmínkou je znalost cizího jazyka - minimálně AJ na komunikativní úrovni (slovem i písmem), vítaná je znalost AJ i RJ. Další podmínkou je praxe min. 1 rok v dané oblasti. , Zaměstnanecké výhody: firemní obědy., CV zasílejte na e-mail: bestb@bestb.cz. Pracoviště: Best - business,a.s. - pracoviště kunštát, Zbraslavecká, č.p. 777, 679 72 Kunštát na Moravě. Informace: Nikola Křížová, +420 515 210 417.