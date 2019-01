Sudice, Chrudichromy - Silnice R43 povede po trase nedostavěné staré německé dálnice a tečka. To podle starostky Sudic Olgy Dočkalové před časem oznámili obci úředníci Jihomoravského kraje. Sudičtí se s tím ale nehodlali smířit. Přidali se k žalobě, která se dostala až na stůl Nejvyššího správního soudu v Brně. Ten nařídil kraji předělat takzvané zásady územního rozvoje. Výsledkem je mimo jiné nová studie trasy R43. „V komunikaci s krajským úřadem je to pro nás velký posun. Předtím se s námi nikdo nebavil," řekla Dočkalová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Projektanti původně rychlostní silnici navrhli přesně do míst, kde se ve čtyřicátých letech minulého století stavěla dálnice VídeňVratislav. „Při dnešním provozu by to bylo pro naši obec smrtelné, zamořil by ji hluk a prach. Auta by jezdila v úrovni střech a jen devadesát metrů od některých domů," poznamenala Dočkalová.

Nová studie mluví o dalších dvou možnostech řešení trasy. „Podle jedné z nich by silnice byla asi dvě stě padesát metrů za obcí a svažovala se do kopce, kde by se napojila na nedostavěné těleso dálnice. Muselo by se více stavebně zasáhnout do terénu," vysvětlila sudická starostka. Vedení obce se ale nejvíce zamlouvá trasa, která povede hned za náspem. A val, který je pozůstatkem válečné stavby, bude podle Dočkalové zároveň sloužit jako protihluková stěna.

Nové varianty pro vedení R43 kraj navrhl také obci Chrudichromy, která se před lety rovněž připojila k žalobě obcí proti krajskému územnímu plánu. „Původní trasa by vedla jen sto metrů od zastavěné plochy. Po Hitlerově dálnici a přímo nad našimi hlavami," sdělila starostka Chrudichrom Jarmila Tajovská.

Projektanti k této možnosti přidali další dvě. Podle jedné z nich by silnice vedla těsně za nedostavěnou dálnicí. Chrudichromští se však nejvíce přiklánějí k návrhu, který silnici odsouvá asi dvě stě metrů od jejich obce. „Z vykopané zeminy by tam navíc udělali val, který by sloužil jako protihluková stěna. A na Hitlerovu dálnici pak ani neuvidíme," vysvětlila Tajovská.

Že se plány na výstavbu silnice R43 pozdržely i kvůli žalobám Sudic a Chrudichrom, mrzí starostu Svitávky Martina Cetkovského. „My jsme stavbu podporovali v takovém provedení, jak ji původně naprojektovali. Máme připravenou průmyslovou zónu s šedesáti tisíci metry čtverečními. Firmy o ni sice zájem mají, ale špatná dostupnost z Brna je od zakoupení pozemků vždy odradí. Právě doprava je totiž v podnikání klíčová," myslí si Cetkovský.

Vedení obce kdysi jednalo se společností ALPS Electric Czech, ta ale nakonec dala přednost Sebranicím, které leží u silnice I/43. „Neexistenci R43 považuji za podstatný faktor, který brzdí rozvoj pracovních příležitostí v naší obci," nastínil starosta Svitávky.

Ten také tvrdí, že žádná studie nebyla potřebná. „Z jednání na kraji vyplynulo, že pokud se směr silnice odchýlí od toho původního do dvou set metrů, je možné zahájit výstavbu i bez nové studie," sdělil Cetkovský.

Mluvčí Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková uvedla, že trasu pro R43 projektanti kompletně nepřepracovali, jen ji technicky upřesnili.

„Aby bylo patrné, jakými způsoby lze územím projít. Výsledkem studie v úseku Svitávka, Chrudichromy a Sudice je vymezení koridoru pro R43 jak pro zásady územního rozvoje, které musíme přepracovat, tak pro územní plány," vysvětlila Kapitančiková.

Novou studii už má v rukou investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic. Zrušení zásad územního rozvoje však podle mluvčí Niny Ledvinové negativně zasáhlo do příprav na výstavbu silnice. „Při jakkoliv optimistickém výhledu není možné stavební práce zahájit před rokem 2020. To ostatně vyplývá i z rozhodnutí ministerstva dopravy," vysvětlila Ledvinová.

Silnice R43 má nahradit současnou I/43, která je kvůli mnoha tragickým nehodám mezi řidiči přezdívaná jako silnice smrti. Denně po ní projede okolo dvaceti tisíc vozidel.

Celá R43 má měřit osmasedmdesát kilometrů. Na jihu spojí dálnici D1 u Troubska, na severu rychlostní silnici R35 na území Pardubického kraje. Zatím ale ani není schválená dokumentace, na základě které by bylo možné vydat územní rozhodnutí. „U prvního úseku TroubskoKuřim stále nemáme dokončený proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Máme jej hotový pouze u prostředního úseku KuřimSvitávka a posledního Svitávka Staré Město," doplnila Ledvinová.

Trasa R43 má částečně vést po nedostavěné dálnici VratislavVídeň, kterou Němci začali stavět 11. dubna 1939. V roce 1942 stavbu přerušili a už se k ní nevrátili.