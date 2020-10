Za přínos v oblasti vědy a techniky i v oblasti záchrany lidských životů. „Jeho znalosti a dovednosti přesahují hranice nejen našeho města a kraje, ale také České republiky. Velmi si toho vážíme a gratulujeme,“ informoval o předání ocenění blanenský starosta Jiří Crha.

Šestašedesátiletý Němec je šéfem Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, předsedou výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Je také členem výboru České transplantační společnosti, čestným členem České kardiologické společnosti i členem European Association for Cardio-thoracic Surgery a The Society of Thoracic Surgeons.

Součástí ocenění byla i finanční odměna. Tyto peníze věnoval lékař na dobročinný účel. Blanenští za ně koupí defibrilátor.

Cenu města Blanska udělili Blanenští poprvé před sedmi lety. Tehdy ji získal divadelní režisér a výtvarník Jiří Polášek, učitel a baseballový trenér Jaroslav Krejčíř. Za záchranu života pak profesionální řidič David Jakubec. Loni si ocenění za rok 2018 odnesl blanenský galerista Pavel Svoboda společně s projektantem Antonínem Petlachem.