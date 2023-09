„Měl jsem trošku obavy, ale vše dobře dopadlo. Klíčové náhradní díly jsem vezl s sebou. Přítelkyně mi věřila, že v případě problému auto zvládnu opravit. Za ty roky už podle zvuku poznám, co je na autě špatně,“ říká Doležal, který stará auta z východního bloku sbírá a také se živí jejich opravami.

Návštěva Istanbulu ho podle jeho slov lákala už dlouho. Jako exotická destinace v blízkém dosahu. Navštívili jeho evropskou i asijskou část.

„A nezklamal nás. Chtěli jsme vidět prostě kousek Asie. Pro Evropana je to úplně jiný svět. Obrovské, patnáctimilionové město, které žije ve dne v noci. To se musí prostě zažít. Už samotná jízda na několikaproudové silnici je něco. Hustota provozu je tam pro našeho běžného řidiče nepředstavitelná,“ směje se Doležal.

A styl řízení tamních motoristů? To je podle Doležala kapitola sama pro sebe. „Na první pohled to vypadá, že jezdí agresivně, bezohledně a chaoticky, když se třeba z několika pruhů sjíždí do jednoho. Ale dobře vědí, co dělají. Když si na to člověk zvykne, je to v pohodě. Mně to vyhovovalo. Navíc s trabantem, který je menší a svižný, se tam kličkovalo mezi auty dobře. Neviděl jsem, že by někdo neuměl zipovat a zastavil provoz jako u nás,“ dodává cestoval.

V Berlíně vzbudil nadšení. Nadšenec z Adamova cestoval po Německu s wartburgem

S netradičním vozidlem udělali ve městě na březích Bosporského průlivu docela rozruch. Klaksony, mávání a zdvižené palce v okénkách okolojedoucích aut je zdravily téměř nonstop. „Podobně starých aut jsme moc nepotkali. Na sociální síti jsem si našel, že v Turecku funguje nějaká komunita trabantistů, ale po cestě jsme tam na žádného nenarazili," říká.

Na zpáteční cestě se pak pár cestovatelů stavil na tři dny v bulharském městě Primorsko. To se nachází na poloostrově při pobřeží Černého moře na úpatí pohoří Strandža. A pak už zamířili na jih Moravy. Za několik dní se pak ještě chystají na tradiční retro výpravu s přáteli do kempu k maďarskému jezeru Balaton.



Nahrává se anketa …

„Jízda trabantem pro nás rozhodně není ohraná písnička. Pořád je co objevovat,“ vysvětluje Doležal.

V areálu bývalých Adamovských strojíren v současnosti také buduje malé muzeum historických vozů. Těch má nyní zhruba kolem třiceti, se zástupci různých značek. „Většina aut už je na místě pod střechou. Přes léto jsme na muzeu s přáteli pořádně zamakali. Příští rok na jaře by snad mohlo otevřít,“ dodává na závěr sběratel.

Zdroj: Deník/Jan Charvát