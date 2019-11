Kořenec – Nejlepší komunitní knihovnou v Jihomoravském kraji je ta z Kořence na Blanensku. Nejvyšší ocenění převzala knihovnice Hana Matulová na slavnostním vyhlášení vítězů v Moravské zemské knihovně v Brně.

Ilustrační foto. | Foto: Hana Tučková

Vítězné knihovny v kategoriích podle počtu obyvatel:

• do 500 – Kořenec na Blanensku • do 1000 – Vedrovice na Znojemsku

• do 3 tis.– Jevišovice na Znojemsku

• do 5 tis.– Pohořelice na Brněnsku

• do 10 tis.– Moravský Krumlov na Znojemsku

• nad 10 tis. – Kyjov na Hodonínsku