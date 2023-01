Dodal, že město se musí při výstavbě spolehnout na vlastní zdroje. Dotace na podobný projekt podle jeho slov vypsaná nebyla. Na termínovaných vkladech má Adamov odložených pětatřicet milionů, deset odloží letos a stejnou částku příští rok. Na finální práce si vzalo úvěr s limitem třicet milionů korun.

Parkovací dům v Adamově? Zastupitelé schválili úvěr na stavbu

Stání v parkovacím domě bude zpoplatněné. Zatím ale není jasné v jaké výši. Vedení města však nastínilo, že většina míst bude za symbolický poplatek, který pokryje například případné pořízení čipových karet, a také energie. „Tuto diskuzi otevřeme v průběhu roku,“ dodal Němec.

V sousedním Blansku letos počítají s okleštěnější částkou na investice než v předchozích letech. Vyhradili na ně v rozpočtu 121 milionů. „Mezi nejvýznamnější investiční akce, které letos plánujeme, patří dokončení budovy Zámek 3 v blanenském podzámčí za bezmála dvaadvacet milionů korun,“ uvedl starosta Jiří Crha.

V Lysicích pokračuje obnova zámecké zahrady

Do nových prostor se z nedalekého zámku přesune administrativa Muzea Blanenska a částečně také aktivity Základní umělecké školy Blansko. Muzeum nové prostory využije převážně jako kanceláře pro administrativní činnost. Základní umělecká škola do objektu přesune výtvarný obor. V přízemí umístí keramickou část a v podkroví výtvarné ateliéry.

Ve druhém největším městě na Blanensku, dvanáctitisícových Boskovicích, zařadili do letošního rozpočtu téměř čtyřicet milionů korun na start výstavby nové knihovny a komunitního centra. Ta má vzniknout na místě objektu bývalého obchodního domu v centru města v ulici Kapitána Jaroše. Odhad nákladů je kolem 200 milionů korun. Klíčové pro velmi nákladný projekt je ale získání dotace. „Stavební povolení v tuto chvíli ještě nemáme. Projekt řada místních připomínkovala a upravoval se,“ řekl místostarosta Lukáš Holík.

Předáno. Dětská léčebna v Ostrově u Macochy je hotová, děti přivítá v březnu

V Lysicích pak pokračuje rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví za bezmála 180 milionů korun. Odstartovala na podzim roku 2021. První turisté se do nové zahrady podívají až příští rok na jaře. „Vše se zatím stíhá a je v mírném předstihu. Hotové jsou téměř všechny zemní práce, inženýrské sítě a máme zasklený horní skleník. V únoru se bude dodělávat střecha fíkovny včetně posuvného zařízení. Naplno běží také restaurátorské práce a příprava na zahradnické zásahy,“ sdělila kastelánka Státního zámku Lysice Martina Rudolfová.

Úpravy mají jedinečné a turisticky atraktivní lokalitě vrátit podobu z konce devatenáctého století. Začaly loni na podzim. První turisté se do ní podívají až v roce 2024. Zámek v Lysicích je od roku 2002 národní kulturní památkou. Ročně ho navštíví přes třicet tisíc turistů.

V Ostrově u Macochy je téměř hotová nová dětská léčebna se speleoterapií. V následujících měsících přijde na řadu montáž s instalací vybavení. V provozu by měla být začátkem března. Komplex několika moderních budov za 196 milionů korun nahradil na okraji městyse původní objekt, který fungoval u tamní základní školy čtyřicet let. Na pokrytí nákladů při výstavbě nové léčebny využil Jihomoravský kraj úvěr od Evropské investiční banky.

Nová léčebna stojí poblíž Císařské jeskyně v Moravském krasu. Příznivé klima jeskyně využívá pro léčbu pacientů od čtyř do osmnácti let s astmatem, alergiemi, záněty dýchacích cest a atopickým ekzémem. „Dětská léčebna v Ostrově u Macochy je jediným pracovištěm v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni. Jsem rád, že se tento léčebný projekt, který pomáhá dětem zlepšit jejich život, podařilo dotáhnout do konce. První pacienti by se v nové léčebně měli zabydlet na začátku března,“ informoval jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Do ostrovské léčebny jezdila před více než pětatřiceti lety jako školačka například Blanka Mikešová, která nyní žije s rodinou v Adamově. „Pobyt v léčebně a jeskyní klima mi moc pomohly. Naučila jsem se správně dýchat. Měla jsem astma a alergie. Už tehdy se mluvilo o tom, že je léčebna v provizorních prostorách a postaví se blíž k jeskyni. Děti i personál si nové zázemí zaslouží,“ řekla žena.