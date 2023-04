Oprava chrámu Jména Panny Marie. Nebo unikátní zvonohra se třiatřiceti zvony. A bezmála čtyřicet let duchovní služby ve známém mariánském poutním místě ve Křtinách na Blanensku. S tím vším je spojeno jméno emeritního faráře římskokatolické církve Tomáše Prnky. Od jeho úmrtí uplyne ve středu deset let.

Emeritní farář Tomáš Prnka značnou část svého života spojil se Křtinami. | Foto: Deník/Jan Charvát

Oblíbený farář odešel na Velký pátek večer a je pohřbený na křtinském hřbitově. Jeho památku připomíná pamětní deska v tamním barokním kostele, který je označován jako Perla Moravy. „V neděli jsme na pana Prnku, jeho čtyřicet let služby ve Křtinách a otevřené srdce, spolu s farníky vzpomenuli při mši svaté. Přišlo více než sto lidí. A další chodí na hřbitov. Zapalují svíčky a přinášejí mu na hrob květiny. Je vidět, že vzpomínka na něj je stále velmi živá,“ řekl dočasný administrátor křtinské farnosti Metoděj Ján Lajčák.

S kyticí se na Prnkův hrob v den výročí jeho úmrtí vypraví také křtinští úředníci. „Co se mi vybaví při vzpomínce na pana Prnku jako první? Jeho věčný úsměv, vlídný lidský přístup a neuvěřitelná energie,“ uvedl křtinský starosta František Novotný.

Rodák z Uhřic na Hodonínsku přišel do Křtin v roce 1973. A dostal nelehký úkol. Pokusit se postupně nechat opravit barokní křtinský chrám, kostel Jména Panny Marie. Už před prvními Vánocemi v roce 1973 domlouval klempíře v Kroměříži na opravu střechy a práce postupně přibývalo.

„Docela se mi hodily zkušenosti z galejí u pétépáků. Vidíte. Nakonec je vše zlé na něco dobré. Myslím, že za těch skoro čtyřicet let se nám podařilo chrám docela slušně opravit. Snažili jsme se také oživit myšlenku na dostavění ambitů a kaple svatého Josefa podle původních Santiniho plánů. Podařilo se nám získat pozemky, ale na projekt chybí peníze. Jednalo by se o desítky milionů. Já už se toho zřejmě nedožiji. Škoda, bylo by to takové pěkné završení mé životní cesty,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Deník Rovnost krátce před svou smrtí Prnka.

Křtiny jsou známým mariánským poutním místem, kam každý rok dorazí tisíce lidí. Zvonohra je unikátní i v evropském měřítku.