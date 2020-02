Stovka týmů. Několik tisíc lidí se oblékne do triček stejné barvy a vyrazí na ovál atletického stadionu do čtyřiadvacetihodinové běžecké štafety.

Čtyřiadvacetihodinová štafeta You Dream We Run. | Foto: Deník / Jan Charvát

Nedělají to kvůli figuře, ale podpoří postižené. Pokusí se splnit jejich sny. Těmi jsou letos pobyty u moře a v lázních nebo výlet na zápas NHL. To je v krátkosti scénář charitativní akce You Dream We Run v Blansku. Registrace na osmý ročník je už v plném proudu. „Určitě se zúčastníme. Uděláme štafetu dětí i dospělých, co se pohybují kolem kroužku juda,“ uvedla například Tamara Kriklová z Adamova.