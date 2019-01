Blanensko - Redaktoři Blanenského deníku Rovnost vybrali pro čtenáře několik tipů, jak si užít tento víkend v regionu.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

1. SRAZ ŠKODOVEK

Kdy? Pátek až neděle

Kde? Blansko a okolí

Od pátku až do neděle se na Blanensko sjedou ti, kteří nedají dopustit na auta značky Škoda. Setkání škodovek nazvané Sraz Moravský kras se uskuteční už poosmé. Začne se už v pátek nočním orientačním závodem. Další program čeká závodníky v sobotu. „Posádka složená tradičně z řidiče a navigátora odstartuje v Blansku-Češkovicích a vydá se na orientační závod dlouhý šedesát kilometrů. Při něm závodníci musejí absolvovat několik specifických úkolů, od soutěže zručnosti přes parkování na přesnost až po sprint na čtyři sta metrů v Kunštátě. Cíl bude před blanenským hotelem Dukla," uvedl jeden z organizátorů srazu Petr Novotný. U hotelu Dukla si budou moct lidé přijít všechna auta pohromadě prohlédnout. „V sobotu mezi pátou a šestou hodinou uspořádáme hromadný odjezd, se kterým nám pomůžou policisté," doplnil organizátor s tím, že očekávají příjezd několika desítek škodovkářů.

2. OSLAVY VÝROČÍ HASIČŮ

Kdy? Sobota od 15.00, neděle od 10.00

Kde? U kapličky, výletiště, Újezd u Kunštátu

Sbor dobrovolných hasičů v Újezdě u Kunštátu si letos připomíná devadesát let od svého založení. Tamní osadní výbor po čtyřech letech příprav vydal třísetstránkovou publikaci o historii vesnice od první písemné zmínky až do současnosti. Újezdští na víkend pozvali nejen místní, ale i rodáky a budou slavit. „Oslavy začnou v sobotu ve tři hodiny odpoledne přehlídkou hasicí techniky od roku 1847 do roku 2011. Následovat bude taneční zábava s kapelou Třetí zuby," uvedl předseda osadního výboru v Újezdě Ladislav Olšan. Nedělní program zahájí v deset hodin slavnostní průvod od hasičské zbrojnice ke kapličce. „Součástí mše svaté před kapličkou bude žehnání novému praporu hasičů. Na výletišti pak dostanou ocenění členové hasičského sboru a bude vyhrávat Kunštátská dechovka a skupina Retro," řekl dále Olšan. Hlavně tam však Újezdští pokřtí novou knihu o historii obce. „Její autorkou je Jiřina Švancarová, která sepsala i zdařilou publikaci o Sychotínu," doplnil Olšan.

3. OSLAVY SOCHY A ŠKOLY

Kdy? Sobota 16.00

Kde? Náměstí Svobody, kostel, škola, Doubravice nad Svitavou

Doubravičtí si připomenou výročí tří set let, co v jejich městysu stojí socha svatého Šebestiána, a sto dvacet let od doby, kdy se jejich děti začaly učit ve stávající školní budově. Oslavy začnou v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. Soše požehná farář z brněnského biskupství. Svatý Šebestián stojí na tamním náměstí od roku 1713, loni sochu opravil restaurátor Petr Tůma. Nápravu si vyžádaly vlivy počasí a řádění vandalů. „Socha byla rozpraskaná, ruce měly ulámané prsty, chyběl pevný základ a hrozilo, že se zřítí. Rozpadlá byla i balustráda kolem sochy," připomněl starosta Doubravice Pavel Král.

Vedení doubravické základní školy na sobotu připravilo pro všechny zájemce možnost budovu navštívit. „Ukážeme jim fotokroniky ze současnosti i minulosti, veškeré vybavení nebo získané diplomy," přiblížil ředitel školy František Opatřil. Příchozí si navíc budou moct od půl šesté odpoledne v kostele svatého Jana Křtitele poslechnout koncert orchestru Musica Nova z Jedovnic.

4. SVATOJÁNSKÁ NOC

Kdy? Sobota 17.00

Kde? Areál hradu, Boskovice

Pestrý program včetně přespání pod hvězdnou oblohou slibuje Svatojánská noc, která se uskuteční v rozvalinách boskovického hradu. Příchozí se mohou těšit na hudební, výtvarnou a řemeslnou dílnu, divadelní představení, bylinkovou stezku, zapálení svatojánského ohně i hledání pokladu.

5. BLEŠÍ TRH

Kdy? Sobota 9.00 až 16.00

Kde? Masarykovo náměstí, Boskovice

BOBLETR aneb BOskovický BLEší TRh je novinka, se kterou začátkem léta přicházejí Kulturní zařízení města Boskovice. „Máte doma nepotřebné drobnosti, gramodesky, obrázky, knihy, sklo, keramiku, sošky, drobný mobiliář, veteránské kousky, náhradní součástky, vám již nepotřebné předměty?Přijďte a prodejte. Přijďte a nakupte," zvou pořadatelé. Je to snadné. Stačí si za mírný poplatek u správce trhu pronajmout plochu či prodejní stůl. Pokud se akce ujme, tak pořadatelé časem slibují drobné občerstvení a doprovodný kulturní program.