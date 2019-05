Blansko – Blanenští zahrádkáři v pátek 3. a v sobotu 4. května pořádají Jarní výstavu a burzu květin, přísad zeleniny, konifer a kaktusů.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Výpěstky do prodeje zajistí drobní pěstitelé i profesionální zahradnictví. „Návštěvníci uvidí i zahradní techniku, keramiku, ruční práce kroužků žen z městského klubu důchodců a výrobky klientů Domova Olga,“ upřesnili blanenští zahrádkáři. Výstava se koná v Domě zahrádkářů v Křížkovského ulici. V pátek od devíti hodin do pěti hodin odpoledne, v sobotu od devíti do dvanácti hodin.