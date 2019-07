Boskovice - Letní kino v Boskovicích v úterý 16. července promítá film Yesterday.

The Beatles. Ilustrační obrázek | Foto: Archiv

Nová komedie režiséra Dannyho Boylea vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který se jednou ráno probudí a zjistí, že si nikdo nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. „Na Ringa, Paula, George a Johna si vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro všechno. Ne nadarmo Beatles složili i písničku All You Need Is Love.! Uvedli pracovníci kina. Představení začíná o půl desáté večer.