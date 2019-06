Boskovice – Muzeum Boskovicka ve čtvrtek 6. června otevře novou výstavu. Své kresby a ilustrace na ní představí výtvarnice Magdalena Chumchalová.

Muzeum Boskovicka - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michaela Winklerová

„Autorka se po mnoho let zabývala odbornou kresbou, a to nejen prakticky, ale také teoreticky. Je autorkou mnoha ilustrací a desítek článků o vědecké ilustraci. Výstava v Muzeu regionu Boskovicka představí její užitou i volnou tvorbu inspirovanou jedinečností přírody,“ uvedli pracovníci muzea. Výstava potrvá do 27. června.