Tip Deníku: V Boskovicích pořádaní den otevřených dveří v klubovnách spolků

Boskovice – Organizace, které v Boskovicích nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež, ve středu 15. května pořádají den otevřených dveří. Zájemci tak nahlédnou do skautské klubovny, do mateřského centra, k pionýrům a orlům, nebo do sídla zahrádkářů, jezdeckého klubu a do střediska volného času.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Michal Burda

„Přijďte se inspirovat, pobavit a vyzkoušet zajímavé činnosti těchto klubů či spolků. Prohlédnete si prostory a aktivity, které mají tyto organizace k dispozici,“ uvedli pořadatelé. Den otevřených dveří se koná od tří do pěti hodin odpoledne.

Autor: Michal Záboj