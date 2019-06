Tip Deníku: Umělec přiblíží svá díla

Blansko - Nahlédnout do dílny a myšlenek slovenského umělce Andráse Cséfalvaye mohou návštěvníci, kteří ve středu 26. června přijdou do Galerie města Blanska. Vystavená díla jim přiblíží na komentované prohlídce své výstavy nazvané 40 Days in the Desert.

Blanenská galerie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Leona Paroulková

„András Cséfalvay se věnuje především videoesejím s využitím 3D technologií. Způsob jeho práce má blízko k psaní textů, jeho krátké filmy jsou často založeny na metaforickém dialogu reálných nebo mýtických postav, který odráží jeho zájem o matematiku a filosofii,“ uvedli pracovníci galerie. Komentovaná prohlídka začíná v sedm hodin odpoledne.

Autor: Michal Záboj