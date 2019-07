Blansko – Soukromá základní umělecká škola Blansko v pondělí 8. července zahajuje příměstský tábor pro děti. Akce nese název Hrajeme si s uměním.

„Děti čekají coctail výuky tance, výtvarna, hudby karaoke nebo dramaťák,“ upřesnili pořadatelé. Příměstský tábor se koná do pátku vždy od osmi hodin ráno do čtyř odpoledne. Určený je pro děti od sedmi do třinácti let.