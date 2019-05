Blansko – Blanenské kino v úterý 14. května promítá novou francouzskou komedii Láska na druhý pohled.

Ve snímku se hlavní hrdina Raphael, který je slavným spisovatelem, dostane po letech manželství do paralelního světa. Tam on i jeho manželka Olivie žijí úplně jiný život. „Olivii v něm nikdy nepotkal. Ta je nyní slavnou klavíristkou a on určitě není slavným a všemi uznávaným spisovatelem. Musí udělat vše pro to, aby si její lásku znovu získal a především si ji zasloužil,“ uvedli pracovníci kina. Představení začíná v osm hodin večer.