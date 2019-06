Blansko - Zámecký park v Blansku ovládne v sobotu 1. června tradiční Dětský den. Pořadatelé pro malé i velké návštěvníky připravili širokou nabídku vyžití, při kterém se rozhodně nikdo nebude nudit.

Blanenský zámek. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Charvát

Pestrý program odstartuje hodinu po poledni a nabídne divadlo, My Little pony show a Transformers show, skákací hrad pro děti, různé soutěže, malování na obličej nebo dílny na zámeckém nádvoří. „Celé odpoledne návštěvníky čeká spoustu zábavy, her, vystoupení,“ uvedli pracovníci blanenského muzea, které sídlí v zámku. V osm hodin večer na pódiu v parku vystoupí zpěvák Sebastin s kapelou. Závěrečný koncert i celý Dětský den jsou přístupné zdarma.