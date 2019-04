Blansko – Blanenská Galerie Jonáš dnes zahájí novou Velikonoční výstavu, na které návštěvníci uvidí různé výrobky se sváteční tématikou.

Ilustrační foto | Foto: Repro Deník

„Cílem výstavy bude ukázat široké veřejnosti šikovné ruce občanů Blanska. Doprovodí ji také lidové zvyky a tradice Velikonoc.“ uvedl majitel galerie Pavel Svoboda. Výstava bude přístupná v otevírací době galerie a potrvá do 26. dubna. Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 17.00 hodin, vstup je zdarma.