Na TGM se v prvním konkursu přihlásili tři uchazeči. Jednoho komise vyhodnotila jako nevhodného pro jmenování, z dalších dvou, kteří splnili podmínky výběrového řízení, rada nevybrala. Podle informací Deníku ho tehdy vyhrál tehdejší ředitel Pavel Nezval před Michalem Součkem. Radní se však i přes doporučení komise rozhodli výběrové řízení opakovat. „Co k tomu mám říct? Bylo mi sděleno, že se rada rozhodla nikoho nejmenovat a vypsat výběrové řízení znovu. Tečka, dvě minuty čistého času. Měl jsem pocit, že jsem svoji vizi obhájil," okomentoval tehdy rozhodnutí rady Nezval, který stál v čele zmíněné školy bezmála dvacet let.

Žaloba bývalého ředitele

Blanenská místostarostka Lenka Dražilová k tomu uvedla, že rozhodnutí rady bylo neveřejné a doporučení výběrové komise nebo ve finále závazné. Situace na této škole nebyla z pohledu radních delší dobu ideální. „Doby, kdy byla tato škola na výsluní, jsou pryč. Máme za to, že by zřejmě měl přijít někdo zvenčí. V minulosti se jednalo o velmi prestižní adresu, ale nyní ji přeskočily jiné blanenské školy. To, že na TGM mají naplněné první třídy, není klíčový argument,“ řekla již dříve Dražilová.

Nezval byl ve zmíněné škole ředitelem do konce července, kdy mu končil šestiletý mandát. Pak mu tam podle jeho slov bylo nabídnuto místo učitele. Tvrdí, že na tu nabídku ale nereagoval, protože už podal na město žalobu. Má za to, že jeho odvolání z funkce ředitele bylo neplatné. „Aktuálně mi běží výpovědní lhůta. Na nabídku místa učitele jsem nereagoval, protože jsem podal žalobu na neplatnost mého odvolání. Za mě bylo v rozporu se zákonem. Nedošlo k němu ve lhůtě, jakou ukládá školský zákon. Dostal jsem tedy výpověď. Dřív se v Blansku výsledky výběrového řízení ctily. Teď je to jinak a přijde mi to nekompetentní. Slova o tom, že je ve vedení školy potřeba nová krev, mi nepřijdou na místě. Proč, když tedy byli se mnou tak nespokojení, mi něco nevytkli? Podívejte se, jak teď dopadl druhý konkurs. Na místo ředitele TGM se nikdo nehrne,“ řekl Deníku Nezval.

Nedostatek uchazečů

Blanenská místostarostka Lenka Dražilová, která je v Blansku garantem školství, redakci podání zmíněné žaloby potvrdila s tím, že se jí bude zabývat soud. „Nemyslím si, že má pan Nezval pravdu. Co se týká výběrového řízení na TGM, tak se do něj přihlásila jen jedna uchazečka. Ta se nakonec omluvila, že z něj z osobních důvodů odstupuje. Vypíšeme ho tedy znovu. Podle mých informací ve škole vše funguje. Nevím, že by po odchodu dosavadního ředitele měl někdo problém,“ dodala Dražilová.

Rozčarovaný ze situace ohledně konkursů v této škole je ale například jeden z tamních učitelů Josef Jalový. „Podle mě by každá škola měla mít ředitele od prvního září. Nelíbí se mi také, jakým způsobem bývalý ředitel skončil. Vymetli s ním. Žádné průšvihy nebo zásadní výtky jsem nezaznamenal. Škola šlapala, neměl jsem pocit, že bychom v porovnání s ostatními školami v Blansku nějak ztráceli, a že by to byl případně důvod ke změně vedení. Nerozumím tomu,“ řekl Jalový.

Proč je tedy problém na tuto školu vybrat ředitele? „Nevím, co na to odpovědět. Podobná situace je i ne Erbenově, kde se přihlásil jediný kandidát. Probírali jsme to při konkurzech, Někde je přetlak a na některé školy je zase naopak problém ředitele sehnat. Je to asi podobné jako ve zdravotnictví nebo v sociální oblasti, kde se také na obdobných pozicích potýkají s personálními problémy. Obecně si myslím, že lidé asi nechtějí na sebe brát zodpovědnost,“ poznamenala blanenská místostarostka.