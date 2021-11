Od poloviny listopadu bude na dva a půl měsíce zavřená. Kvůli těžbě dřeva a kácení rizikových stromů. „Už zase? A do práce se máme dostávat kudy? Přes rozkopané nádraží kolem silnice? Fakt pecka. Jediná schůdná cesta a zase zavřená, ještě na tak dlouho,“ reagovala na uzavírku jedna z diskutujících na facebookovém profilu města.

Další diskutující poukazují na to, že cesta by měla být zavřená jen v době, kdy se v prudkých stráních v okolí bude kácet. To podle šéfa Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáše Vršky není technicky ani s ohledem na bezpečnost možné. „Pohyb pod lanovkou, kterou se ze svahů v okolí lesní cesty transportují pokácené stromy, není možný ani když je mimo provoz. Na to jsou předpisy. Jen pro představu její stavba trvá kolem osmi hodin. Že bychom ji na víkend odmašlili a cestu otevřeli? To je nereálné,“ řekl Deníku Vrška.

Uzavírky v Adamově a okolí



lesní cesta Adamov Ptačina – bývalý sklad ŠLP Masarykův les Křtiny

15. 11. – 30. 1.



Silnice Útěchov – Soběšice

8. 11. – 12. 11. 8.30 – 13.15

15. 11. – 19. 11. 8.30 – 13.15



Silnice Josefov – Křtiny

22. 11. – 24. 11. 7.00 – 15.00

Průjezd nákladních vozidel, která zajišťují dopravní obsluhu průmyslového areálu v Adamově bude umožněn vždy v celou hodinu, a to během celé uvedené doby uzavírky.



Silnice Adamov – Josefov

29. 11. – 1. 12. 7.00 – 15.00

Průjezd nákladních vozidel, která zajišťují dopravní obsluhu průmyslového areálu v Adamově bude umožněn vždy v celou hodinu, a to během celé uvedené doby uzavírky.

Zdroj: město Adamov

Ve zmíněné lokalitě podle něj chtějí lesníci dokončit těžbu a kácení rizikových stromů tak, aby se v ní nemuselo následující dlouhá léta zasahovat. „Chceme vyřešit celý lesní komplex najednou, abychom tam cestu nemuseli znovu uzavírat příští rok třeba na měsíc,“ informoval Vrška.

Dodal, že ve stráních lesníci pokácí také uschlé a přestárlé kmeny, které hrozí pádem. K tomu využijí blížící se výluku na sousedním železničním koridoru. „Ke kácení rizikových stromů dojde kolem celého opravovaného železničního koridoru ve spolupráci se Správou železnic. Nejen v Adamově. Výluka na trati je pro to ideální,“ uzavřel ředitel ŠLP Masarykův les Křtiny.

Zmíněná lesní cesta v Adamově bude uzavřená od 15. listopadu do konce ledna příštího roku. Pohyb po ní omezí také těžká technika, která tudy bude jezdit při rozsáhlé rekonstukci železnice, kde začne roční výluka v polovině prosince. Adamovští i lidé z okolí musejí v těchto dnech kvůli kácení stromů počítat s uzavírkami také na silnicích. Nejaktuálnější je uzavírka v úseku Útěchov – Soběšice.