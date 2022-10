Zpětně uvedla také předběžnou cenu za léto a září. Ta byla ještě necelých tisíc korun. Řada lidí přitom zaznamenala jen předběžnou částku pro letošní rok na 778 korun, kterou před časem schválilo zastupitelstvo a letní opětovné zvýšení záloh. To nyní přišlo znovu. „V létě nám znovu zvýšili zálohy, ale pokud si dobře pamatuji, tak o nové předběžné ceně tam zmínka vůbec nebyla. Podle mě ji tutlali záměrně kvůli volbám a město o tom vědělo. Za mě klasika. Jestli to mohlo ovlivnit výsledek voleb si ale netroufám odhadnout,“ řekl jeden z místních, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

ZT energy rozeslala koncem června ve stejný den městu i bytovým domům dopisy, že musí kvůli rekordním cenám plynu od července opět zvýšit zálohy. V korespondenci pro město byla i nová předběžná cena 986 korun z GJ. Další avízo o nutnosti navýšení záloh dostalo město v závěru srpna, ale bez uvedení nové předběžné ceny. Jen že bude platná od 1. října. Bytové domy ale podobné informace neměly. Vyjádření společnosti se do pondělní uzávěrky nepodařilo získat. „Zastupitelstvo schválilo předběžnou cenu na letošní rok ve výši necelých 780 korun. Ta platila oficiálně směrem k bytovým domům v podstatě až doteď, protože lidem nikdo jinou cenu neřekl. Změna se stala až nyní, po volbách,“ reagoval Jan Došek, který na problematiku ohledně centrálního zásobování teplem v Blansku dlouhodobě upozorňuje.

Na profilu Fóra Blansko, se kterým se dostal se třemi mandáty do zastupitelstva, s kolegy uváděli, že město tají informace. Ještě před volbami odhadli předběžnou cenu tepla v Blansku na částku kolem dvou tisíc korun. Zároveň apelovali na to, aby byla síť kotelen v režii města a ne soukromé firmy. „Za mě je současný stav neprůhledný. Nevíme, za kolik soukromá společnost nakupuje plyn a od koho. Jak tvoří výslednou cenu. Novou jsme se dozvěděli den po volbách. V neděli. Je to hodně zvláštní. Přitom podle smlouvy jsme ji měli obdržet do patnácti pracovních dní před platbou nových záloh. To se nestalo. Ale navýšili jsme je, co můžeme jiného dělat,“ řekl předseda jednoho ze společenství bytových domů v ulici Salmova Roman Hromátka.

Dosluhující druhý místostarosta Ivo Polák odmítl, že by radnice ohledně raketového nárůstu ceny za vytápění a ohřev vody přes městkou síť kotelen zatajovala veřejnosti informace. Potvrdil, že město o navýšení ceny na 986 Kč za GJ pro městské objekty od léta vědělo. Blansko k ní sepsalo dodatek smlouvy, ten však ZT energy nepodepsalo. „Společenství vlastníků bytových jednotek mají ale oddělené a jinak nastavené smlouvy. Nevím v jaké podobě. Nerozumím, proč se mě proto v té souvislosti ptáte na předběžnou cenu pro domácnosti. Dodatek smlouvy jsme schválili na radě, je to dohledatelné. Mám za to, že tato informace byla veřejně známá,“ uvedl Polák.

Poznamenal, že město nyní platí zálohy odpovídající částce necelých tisíc korun za GJ. Na povolební navýšení už podle něj město nereagovalo. „Je to stále stejná písnička. Od ZT energy požadujeme, aby nám navýšení ceny podložilo potřebnými daty a dokumenty. To se zatím nestalo. Debaty, které se kolem centrálního zásobování teplem už tři čtvrtě roku rozviřují na sociálních sítích, pro mě nejsou relevantní,“ sdělil.

V usnesení blanenské rady však na webu města předběžná cena z léta zveřejněná není. Jen informace o nepodepsání dodatku ze strany ZT energy a prodloužení termínu na dodání kalkulace tepla pro příští rok do 15. listopadu.

Blanenští nedávno založili energetický výbor, který zastupitelstvu doporučil vypsat výběrové řízení na nového provozovatele sítě blanenských kotelen. Ten je může převzít nejdříve od 1. ledna 2024. „Ceny elektřiny a plynu na trhu, které raketově rostou, jako vstupů do centrálního zásobování teplem, ovlivnit neumíme. Připouštím, že jednání se současným provozovatelem je v mnoha ohledech obtížné. Vím, že řada kritiků poukazuje na to, že kotelny má provozovat město. Mají ale spočítáno, kolik by stál případně provoz nového odboru a kvalifikovaní pracovníci?" uvedl již dříve Ivo Polák.