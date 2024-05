/FOTO, VIDEO/ Je to zkouška. Tenisová nafukovací hala na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku zůstane nafouknutá i přes léto. Zastřešuje dva antukové kurty. Uvidí se, jestli to bude ekonomicky výhodnější než ji složit a na podzim stavět znova. V případě špatného počasí, kdy se nedá hrát tenis pod širým nebem, může navíc přinést přes léto vítané zázemí. Tak Deníku popsal jednatel městské společnosti Služby Blansko Zdeněk Grünwald provoz zmíněného sportoviště pro následující měsíce.

Tenisová hala na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka zůstává nafouknutá. Služby Blansko zkouší nový model provozu. | Video: Deník/Jan Charvát

Nafukovací halu Blansko koupilo v roce 2018 za dva miliony sedm se padesát tisíc korun. Dalších několik set tisíc pak stála úprava antukových kurtů. Vzhledem ke značenému zdražení energií, nákladné montáži a demontáži v poměru k návštěvnosti se Blanenští loni na podzim rozhodovali, zda budou halu vůbec nafukovat.

„Teď chceme vyzkoušet, jestli to bude přes léto ekonomičtější varianta, než halu na teplé měsíce skládat a zase na podzim stavět. Její zprovoznění plus nějaké drobné výměny a servis totiž přijdou zhruba na nějakých sedmdesát tisíc korun. K tomu je také potřeba připočítat i to, že po odkrytí dostávají tenisové kurty více zabrat. Náklady na provoz by přes léto měly být minimální, co se týká vytápění a osvětlení. Zatím nám to vychází, že bychom měli ušetřit. V současné době už hala funguje nepravidelně jako záloha, pro případ, kdy má zájemce rezervované venkovní tenisové kurty a pokazí se počasí. Ale jen v omezené míře, protože venkovních kurtů je pět a zastřešené jen dva,“ vysvětlil Grünwald.

Dodal, že změna se odrazila i v ceně, která se za jednu hodinu přiblížila pronájmu venkovních tenisových kurtů. Nyní za tenis v hale zaplatí zájemci tři sta korun. „Jak vyhodnotíme letošní sezonu, budeme se samozřejmě bavit, jak dál. Jednou z mnoha variant je také jiný povrch než antuka, aby se dala hala využít případně i pro jiné sporty. Nyní slouží primárně pro tenisty. Je to ale na širší diskuzi, teď žádné konkrétní závěry na stole nejsou. Konečné slovo by stejně muselo mít město jako majitel a zastupitelstvo,“ poznamenal Grünwald.