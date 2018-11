Tenis v zimě? V Blansku postavili nafukovací halu

Blansko – Až dosud museli blanenští tenisté jezdit v zimě trénovat do Letovic. To je tam a zpět padesát kilometrů. A nebo do Brna. Oddíl, kde je přibližně devadesát členů v dětských a mládežnických kategoriích, má nyní k dispozici novou nafukovací halu. Tu dělníci postavili v Blansku vedle sportovní haly v ulici Mlýnská. Fungovat začala tento týden.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Nové sportoviště provozuje městská společnost Služby Blansko. „Samotná nafukovací hala přišla na dva miliony sedm set padesát tisíc korun. Stojí v místech, kde se nacházely tři antukové kurty. Lidé tam hráli rekreačně volejbal, nohejbal nebo tenis. Nafukovací hala zastřešila dva z těchto kurtů,“ uvedl jednatel Služeb Blansko Jiří Charvát. Úprava dvou kurtů stála podle něj dalších několik set tisíc korun. Měly sklon čtrnáct centimetrů a jejich podloží bylo nekvalitní. Těžká technika na ně navezla čtyřiadvacet tun antuky. Kvůli vytápění museli dělníci také v nedaleké sportovní hale vyměnit plynový regulátor za nový. „Kurty nyní splňují tenisové parametry. Technologie nafukovací haly je na špičkové úrovni. Vedle sportovní haly jsme ji umístili kvůli plynové a elektrické přípojce a v neposlední řadě také kvůli zázemí. Šatnám, toaletám a sprchám. Kdybychom halu chtěli stavět na tenisových kurtech vedle akvaparku, byla by to podstatně nákladnější záležitost a bez odpovídajícího zázemí,“ poznamenal Charvát. Vše i s nákupem nafukovací haly podle něj stálo zhruba tři a půl milionu korun. Kolem nafukovací haly bude potřeba ještě dodělat plot a upravit zbývající antukový kurt, kde budou hrát volejbalisté. Zástupci města chtějí, aby v nové hale trénovaly především děti a mládež. Bude však otevřená i širší veřejnosti. Po sezóně se sbalí a uloží do skladovacího kontejneru. Její životnost je minimálně deset let. V provozu je nafukovací hala od osmi hodin ráno do devíti večer. Do dvou hodin odpoledne zaplatí zájemci za hodinu dvě stě devadesát korun. V pozdějších hodinách a také v sobotu a v neděli pak tři sta padesát korun. V provozu má být hala od října do března. Záležet bude na počasí. „Nafukovací hala tady chyběla. Jsme rádi, že ji město postavilo. S dětmi jsme museli jezdit trénovat do Letovic,“ řekl předseda Tenisového klubu Blansko Pavel Zemánek. ČTĚTE TAKÉ: Stavbě dálnic D52 a D43 má pomoci novela zákona. Odpůrci musí nově platit kauce

Autor: Jan Charvát