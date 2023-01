„Manžel je ležák a já mám po operaci kolena. Do obchodu u nás jsem ještě došla na nákup, ale dál ne. Ani na jízdu autobusem si netroufám. Teď jsme odkázaní na to, co nám nakoupí dcera. Jsem z toho špatná,“ reagovala na změnu jedna z místních důchodkyň, sedmasedmdesátiletá Květoslava Hájková.

Rozčarovaní jsou z nedávno uzavřené prodejny Jednoty také v blanenské části Horní Lhota. Léta tam nakupovala například Eva Nečasová. „Moc ráda jsem tam chodila pro uzeniny, které měli výborné a zboží tam bylo kvalitní, regionální. Supermarket je sice pět minut jízdy autobusem, ale já pro základní potraviny raději chodila do našeho obchůdku. Bohužel je to obraz doby, služby se přesunují do velkých měst a pak se není čemu divit, že lidé z vesnic odcházejí,“ krčila žena rameny.

Jednota Boskovice provozuje v regionu asi stovku prodejen s potravinami a smíšeným zbožím. Podobně jako ve Lhotě Rapotině ukončila provoz dalších devíti obchodů. V boskovické ulici Bělská loni na podzim, ostatní na přelomu roku: v Bedřichově, Horní Lhotě, Lažanech, Krhově, Vískách, Vranové, Vratíkově a u čerpací stanice v Jedovnicích.

„Je to smutné, ale je to odraz situace na trhu. Drtí nás nízké tržby a nyní také energie. V malých obcích nepokryjeme ani všechny náklady a provozovny jsou tam dlouhodobě neudržitelné. Lidé mají také stále více jiných možností nákupu. V části obcí, kde jsme prodejny museli uzavřít, jsou navíc v dosahu velké supermarkety,“ zdůvodnil krok předseda představenstva boskovické Jednoty František Lžičař.

Dotace obcí a kraje

Dodal, že například ve Lhotě Rapotině zaznamenali za měsíc listopad jen tisíc sto nákupů v průměru za dvě stě dvacet korun. V Krhově, kde žije asi sto padesát lidí, to pak bylo necelých šest set nákupů.

„Na některých místech obce naše prodejny dotovaly, ale i ony mají své limity. Pomáhají dotace z kraje. A také z ministerstva, ale ty byly zase omezené určitým počtem obchodů,“ dodal Lžičař.

Uzavřené prodejny na Blanensku, Jednota Boskovice

Bedřichov

Blansko, Horní Lhota

Boskovice, Bělská

Boskovice, Vratíkov

Jedovnice

Krhov

Lažany

Lhota Rapotina

Vísky

Vranová

Prodejnu Jednoty dlouhodobě dotují například v obci Kuničky. Podle tamní starostky Martiny Filoušové si nedokáží představit, že by obchod s potravinami ve zmíněné vesnici zanikl. „Žije tu spousta starších lidí, kteří jsou na něm doslova závislí. Nikde jinde si prostě nenakoupí a cestu autobusem nezvládají. Letos chci žádat na kraji minimálně o třicet tisíc korun a stejnou částku pak uvolníme z obecního rozpočtu,“ řekla Filoušová.

Jihomoravští radní ve středu schválili, že na podporu venkovských prodejen letos na jihu Moravy uvolní tři miliony korun. Loni to bylo 3,7 milionu mezi 81 žadatelů.

„Jde nám o udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde jediný obchod není schopen bez podpory obce pokračovat v provozu. Cílovou skupinou jsou proto obce do 750 obyvatel. Ty mohou nově žádat o podporu až sto tisíc korun. Abychom udrželi kvalitu života na venkově, musíme tu podpořit zachování základních poskytovaných služeb,“ řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Zmínil, že v režii kraje je také dotační program Obchůdek 2021+, který od předminulého roku vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu. V něm se loni rozdělovalo 3,8 milionu korun do 48 míst v kraji.

Obchody na prodej

Uzavřené prodejny nyní nabízí Jednota Boskovice k případnému pronájmu nebo prodeji. Podle Františka Lžičaře v první řadě oslovuje zástupce obcí. Boskovický místostarosta Lukáš Holík Deníku řekl, že o nabízené prostory v Bělské ulici a místní části Vratíkov má město zájem. Zvažují, že je koupí. „Cena je pro město příznivá. Jednáme o tom,“ sdělil Holík s tím, že ve Vratíkově je záměr prostory následně využít jako obchod. Na druhém místě je několik variant využití.

Vratíkovskou prodejnu město Boskovice dotovalo dlouhodobě. Naposledy loni částkou 120 tisíc korun. „Potřebovali bychom tady minimálně pojízdnou prodejnu. Je ale otázkou, jak by se do ni místní naučili chodit. Na dosavadní obchod byli zvyklí. Využívali ho zejména starší lidé. Těm nyní nakupuje rodina nebo známí. Je to nepříjemné, s boskovickou radnicí jednáme o řešení,“ uvedla předsedkyně vratíkovského osadního výboru Petra Jakubcová.