/FOTO/ Houf pestrobarevných masek, harmonika a zpěv. Buchty, domácí uzené nebo pálenka. V sobotu kolem poledne vyrazí v blanenské místní části Těchov mezi domy masopustní průvod. Tuto tradici drží Těchovští už více než sto let a je v režii tamních dobrovolných hasičů.

V sobotu kolem poledne vyrazí v blanenské místní části Těchov mezi domy masopustní průvod. Tuto tradici drží Těchovští už více než sto let a je v režii tamních dobrovolných hasičů. V průvodu nesmí chybět postava medvěda, stárci a také řezník. Toho v posle | Foto: Deník / Jan Charvát

Letos mají domácnosti obcházet masky začínající písmenem P. Ale není to podmínkou. V průvodu nesmí chybět postava medvěda, stárci a také řezník. Toho v posledních letech zastává často Jaroslav Kotlán. „Na přípravu to není obtížná maska. Řeznické kalhoty, zástěra, na hlavu zmijovka. Takové co dům dal,“ usmívá se robustní muž, který je povoláním kuchař.